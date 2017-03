Osnabrück (ots) - Abstimmung über Präsidialsystem:CDU-Außenexperte fordert Türken zum "Nein" aufElmar Brok: Volk darf nicht zulassen, dass Demokratie beschnittenwirdOsnabrück. Zum Beginn der Abstimmung über die türkischeVerfassungsreform hat der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok die inDeutschland lebenden Türken zu einem "Nein" aufgerufen. In einemGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag) sagte derlangjährige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses imEuropaparlament: "Ich rate den türkischen Bürgern, gegen dieVerfassungsänderung und für die Freiheit zu stimmen." Das türkischeVolk dürfe sich nicht für ein Präsidialsystem einsetzen, das dieDemokratie und den Rechtsstaat aushöhle. Brok sagte: "Die Regierungunter Präsident Erdogan will die Rechte des Parlaments beseitigen unddie Unabhängigkeit der Justiz beschneiden. Das darf das Volk nichtzulassen."Sollte das Präsidialsystem tatsächlich angenommen werden, würdesich die Türkei noch weiter von Europa entfernen. Brok sagte: "EineTürkei mit einer solchen Verfassung entspricht nicht den PrinzipienEuropas und kann kein Mitglied der EU sein."Der CDU-Abgeordnete kritisierte, dass Europa dem türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan mit der Debatte umWahlkampfauftritte türkischer Politiker in EU-Staaten Wahlkampfhilfegeleistet habe: "Erdogan wollte durch diese Provokation die Türkenaufwiegeln und an die Wahlurne bringen - Europa ist in diese Fallegetappt." Vor einigen Wochen seien laut Umfragen noch 58 Prozent derTürken gegen die Verfassungsänderung gewesen. "Jetzt scheint sich dieStimmung gedreht zu haben", kritisierte Brok.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell