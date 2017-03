NOZ: NOZ: 560.000 gesunde Küken in Niedersachsen getötet: Minister schaltet Staatsanwaltschaft ein

Osnabrück (ots) - 560.000 gesunde Küken in Niedersachsen getötet:Minister schaltet Staatsanwaltschaft einMeyer sieht Verdacht auf Straftat - Tiere zum Teil geschreddert -Landkreise: Kein GesetzesverstoßOsnabrück. Eine Staatsanwaltschaft soll nach dem Willen desniedersächsischen Landeswirtschaftsministeriums jetzt prüfen, ob sichmehrere Puten-Brütereien durch die Tötung von fast 560.000 gesundenKüken im Zuge der Vogelgrippe-Epidemie strafbar gemacht haben. Die"Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) berichtet, dass MinisterChristian Meyer (Grüne) die Landkreise Cloppenburg und Oldenburgangewiesen hat, die entsprechenden Vorgänge an eineErmittlungsbehörde abzugeben.Mit dem Ausbruch der Vogelgrippe im vergangenen Jahr hattenmehrere Unternehmen aus den beiden Kreisen insgesamt 557.771Putenküken unmittelbar nach dem Schlüpfen getötet. WegenExportbeschränkungen war die Auslieferung der Tiere ins Ausland nichtmöglich. Auch eine Unterbringung in deutschen Ställen sei sokurzfristig und in so hoher Zahl nicht möglich gewesen, hieß es imFrühjahr von einer Brüterei auf Anfrage der "NOZ".Offensichtlich herrscht Uneinigkeit zwischen den Landkreisen unddem Ministerium darüber, ob die Tötung mit dem Tierschutzgesetz inEinklang stand. Auf Weisung des Ministeriums hatten die Kreisbehördendie Vorgänge zunächst überprüft und für rechtens befunden. "Wirteilen diese Einschätzung fachlich aber nicht", sagte Meyer der"NOZ". Nach Auffassung des Ministeriums hätten die Bruteierunmittelbar nach Bekanntwerden der Verwertungsprobleme aus denBrutschränken genommen werden müssen, damit die Tiere gar nicht erstschlüpfen."Wegen des Verdachts des Vorliegens einer Straftat soll das jetztdie Staatsanwaltschaft bewerten", so Meyer. Seiner Aussage nach seiein Großteil der Küken vergast worden. Ein kleinerer Teil seiallerdings in einem Hochgeschwindigkeits-Schredder gestorben. "DerEinsatz solcher Maschinen ist in Niedersachsen definitiv nichterlaubt", so der Minister.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell