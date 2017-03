NOZ: NOZ: 25 000 Flüchtlinge warten in Griechenland noch auf Umsiedlung in EU

Osnabrück (ots) - Grünen-Abgeordnete Keul: Deutschland muss helfenOsnabrück.- In Griechenland warten noch immer rund 25 000Flüchtlinge auf die zugesagte Umsiedlung in ein anderes EU-Land wieetwa Deutschland. Das geht aus einem Bericht der Grünen-AbgeordnetenKatja Keul hervor, der der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag)vorliegt. Wenige Tage vor dem EU-Gipfel zur Migration (9. und 10.März) kritisierte Keul: "Die EU-interne Umsiedlung vonSchutzsuchenden geht immer noch viel zu schleppend voran - auf Kostender Flüchtlinge und ihrer Integration."Die EU-Staaten hatten 2015 vereinbart, bis September 2017 rund 160000 schutzbedürftige Asylsuchende aus den HaupteinreiseländernGriechenland und Italien auf andere EU-Länder zu verteilen. Diesläuft sehr schleppend. Einige osteuropäische Staaten haben dieAufnahme ganz verweigert, aber auch andere EU-Staaten, die sichbeteiligen, bleiben hinter ihren Zusagen zurück, so auch Deutschland.Aus Italien und Griechenland wurden bislang nach Angaben derEU-Kommission erst 13 546 Flüchtlinge aufgenommen - weniger als einZehntel der zugesagten Zahlen. Keul forderte: "Die Bundesregierungmuss ihre Ankündigung wahrmachen, bis September monatlich 1 000Schutzsuchende aus Griechenland aufzunehmen. Das hätte auch für dieübrigen EU-Staaten eine wichtige Signalfunktion."Keul war im Februar 2017 nach Lesbos gereist, um sich dort einBild von der Lage der Flüchtlinge zu machen. Sie kritisierte dieschlechte Unterbringung der Flüchtlinge im Aufnahmelager (Hotspot)Moria, die sich erst jetzt langsam verbessere. Sie sagte: "EtlicheFlüchtlinge leben derzeit noch immer in Zelten außerhalb dereigentlichen Lager." Viele Flüchtlinge müssten immer noch mehrereMonate auf ihre Registrierung und eine Entscheidung warten - obwohleigentlich das gesamte Verfahren in 25 Tagen beendet sein sollte.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell