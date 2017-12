Osnabrück (ots) - NDR-Intendant: Rundfunkbeitrag ist ein"solidarischer Akt"Marmor gegen Regionalisierung der ARD: "Verlust an publizistischerVielfalt"Osnabrück. In der Debatte um den Rundfunkbeitrag positioniert sichNDR-Intendant Lutz Marmor klar, dieser sei ein "solidarischer Akt",sagte er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag).Das Prinzip eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei nichtüberholt, denn nur so könne allen Menschen der Zugang zuInformationen, aber auch zu Angeboten wie der Fußball-WM oder denOlympischen Spielen ermöglicht werden - zu einem "überschaubarenPreis", weil ihn alle zahlen, betonte Marmor.Vorschlägen, die ARD-Anstalten zu rein regionalen Sendernumzubauen, erteilte Marmor eine Absage: "Das wäre ein Verlust anpublizistischer Vielfalt." Und auch wenn das lineare Fernsehen vorallem in der jüngeren Generation an Bedeutung verliere, berühre diesnicht die Daseinsberechtigung der Öffentlich-Rechtlichen. "Wir sindinformationsgeprägt, wir sind regional verankert. Wir bieten Kultur",betonte der Intendant. Zudem erreiche der NDR "wahrscheinlich mitseinen Angeboten so viele Menschen wie selten zuvor".Das Schrumpfen der linearen Nutzung zwinge dieöffentlich-rechtlichen Sender auch, Angebote im Internet zu machen -ein großer Streitpunkt mit den privaten Verlagshäusern. "Wenn wirnicht auch im Netz Angebote machen würden, hätten wir, in Extremogedacht, keine Zukunft", sagte Marmor. Die Sender hätten dafür aber"nur sehr begrenzte Teile" ihres Budgets zur Verfügung, zudem sei derErfolg der Angebote "bescheiden". Aber Marmor sieht auf beiden SeitenGesprächsbereitschaft, um den Streit zu beenden.Abschaffen würde Marmor gerne die Regel, dass Sendungen nur siebenTage in den Mediatheken abrufbar sein dürfen. "Sie tauchen jetztstatt bei uns bei YouTube und anderswo auf", kritisierte er. AlsReformprojekt im eigenen Haus hat er die "Tatort"-Reihe ausgemacht:"Warum haben wir im Sommer zehn Wochen keinen neuen Tatort? Mankönnte ja einen im Sommer machen, dafür einen weniger im Winter",schlug Marmor vor.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell