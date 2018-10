NOZ: Moritz Bleibtreu: Kino leidet unter Serienboom

Osnabrück (ots) - Moritz Bleibtreu: Kino leidet unter SerienboomSchauspieler findet Format künstlerisch nicht reizvoll - Miniserie"Die Protokollantin" ist für ihn ein fünfstündiger FilmOsnabrück. Der Schauspieler Moritz Bleibtreu (47) sieht den Boomauf dem internationalen Serienmarkt mit gemischten Gefühlen. In einemGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, zwar sei dieEntwicklung der Kunstform Serie erst einmal spannend undbegrüßenswert. "Aber das Kino leidet darunter und spaltet sich immermehr auf in Publikumsfilme und Arthausfilme mit weniger Zuschauern.Und das ist schade." Bleibtreu ist ab Samstag an der Seite von IrisBerben in der ZDF-Miniserie "Die Protokollantin" zu sehen -allerdings ist diese Produktion für ihn keine Serie, sondern "einFilm, der fünf Stunden dauert". Als Schauspieler reizt ihn das FormatSerie kaum: "Ich sehe mich nicht mehrere Staffeln lang in einerRolle, das ist nicht so mein Ding." Er möge Geschichten mit Ende,betonte der 47-Jährige: "Wo kein Ende ist, gibt es keine Reflexion,wo kein Ende ist, fängt nichts Neues an." Bei einer Serie warte derZuschauer nur darauf, wie es weitergehe: "Das ist künstlerisch einfragwürdiges Konzept, finde ich." Der Schauspieler tritt mit demGangsterdrama "Nur Gott kann mich richten" erstmals auch alsProduzent in Erscheinung. Mit dem Film wolle er seinen eigenenBeitrag leisten, "um dem deutschen Kino ein wenig Lebeneinzuhauchen", sagte er der "NOZ".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell