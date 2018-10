NOZ: Moorbrand-Messungen: Grenzwerte wurden überschritten

Osnabrück (ots) - Moorbrand-Messungen: Grenzwerte wurdenüberschrittenFeuerwehr erhebt Vorwürfe - Hätten Dorf und THW-Lager im Emslandevakuiert werden müssen?Osnabrück. Bei dem von der Bundeswehr mit Munitionstestsverursachten Moorbrand im Landkreis Emsland sind in angrenzendenOrtschaften einschlägige Kohlenmonoxidgrenzwerte überschrittenworden. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufungauf Messprotokolle, die ihr vorliegen und deren Authentizitätgeprüft wurde.In dem Dorf Stavern östlich des Testgeländes für Waffen undMunition der Bundeswehr (WTD) stellte der ABC-Messzug der FeuerwehrLeer in der Nacht vom 18. auf den 19. September mehrereÜberschreitungen von Grenzwerten fest, teilweise um mehr als 100Prozent. Der höchste gemessene Wert betrug 20 ppm (parts permillion). Das Technische Hilfswerk (THW) hatte in Stavern einZeltlager mit rund 400 Plätzen für seine Helfer aufgeschlagen. Indirekter Nähe sowie im Bereich der dörflichen Wohnbebauungüberstiegen die Messungen den relevanten Schwellenwert von 9 ppmebenfalls teilweise sehr deutlich.Die Messungen führten nur deshalb nicht zur Evakuierung, weil dieWerte nicht über einen dafür relevanten Zeitraum von vierbeziehungsweise acht Stunden ermittelt wurden. Erst in derKombination von Konzentration und Dauer wird von einer spürbarenBeeinträchtigung der Gesundheit ausgegangen.Um die Gefahr bewerten zu können, hatte die Feuerwehr ihrenAngaben zufolge der Bundeswehr nach den ersten Ergebnissen dringendeine fortlaufende Kontrolle der Messpunkte mit Überschreitungenempfohlen. Die Einsatzleitung der Bundeswehr lehnteAnschlussmessungen an den identischen Stellen allerdings ab, wie esin Feuerwehrkreisen verständnislos heißt. Folge: Die Messwerteblieben auf einzelne kurze Zeitpunkte begrenzt, weder das Dorf nochdas THW-Lager mussten formal evakuiert werden.Als "gar nicht witzig" bezeichneten Einsatzkräfte gegenüber derNOZ die pauschale Aussage von Bundeswehr und Landkreis, dass dieMesswerte der Nacht nicht auf eine akute Gesundheitsgefährdung fürAnwohner und Helfer hätten schließen lassen. Mindestens für Alte,Schwangere, Kinder und Kranke gelte das trotz der ermittelten, inRelation niedrigen und auch in Privaträumen zuweilen erreichtenSchadstoffwerte nicht. Bei anderen Menschen hänge es von der Dauerder Belastung ab.Sehr wahrscheinlich sei zudem, dass auf dem Höhepunkt derVerrauchung im Vorfeld der ersten Messungen ebenfalls kritische Wertein Stavern ermittelt worden wären. Spätestens dann hätte sich dieFrage nach der einschlägigen Dauer der Belastung und einer fälligenEvakuierung von selbst beantwortet. Das aber bleibt Spekulation, weilweder Bundeswehr noch Landkreis entsprechende Messungen an den Tagenzuvor veranlasst hatten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell