NOZ: Moorbrand bei Meppen: Grüne sehen gesundheitliche Gefährdungslage im gesamten Nordwesten

Osnabrück (ots) - Moorbrand bei Meppen: Grüne sehengesundheitliche Gefährdungslage im gesamten NordwestenJanssen-Kucz: Muss dringend geklärt werden, ob Kinder in Kitas undSchulen unbedenklich draußen sein können oder Arbeitnehmer im Freienarbeiten könnenOsnabrück. Die Grünen fordern das Land Niedersachsen auf, dieErgebnisse von Messungen im Umfeld des Meppener Moorbrandes zuveröffentlichen sowie weitere Werte zu erheben, auszuwerten und zuveröffentlichen. Es gebe durch den Rauch eine gesundheitlicheGefährdungslage im gesamten Nordwesten. Im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte die gesundheitspolitische Sprecherin derLandtagsfraktion, Meta Janssen-Kucz: "Das Land Niedersachsen ist fürden Gesundheitsschutz der Bevölkerung zuständig und mussVerantwortung übernehmen: So muss dringend geklärt werden, ob Kinderin Kitas und Schulen unbedenklich draußen sein können oderArbeitnehmer im Freien arbeiten können."Es überrasche sich nicht, dass die deutschen Lungenärzteangesichts der Moorbrände vor Gesundheitsschäden warnen. Ein Sprecherdes Bundesverbandes der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmedizinerhatte der "NOZ" gesagt, dass "die Rauchwolke zu einer massivenFeinstaubelastung führt und eine Gefahr für die Gesundheit ist". "Esist skandalös, dass die Bundeswehr das Gegenteil behauptet und esdarf auch nicht ohne Folgen bleiben", sagte die Grünen-Politikerin.Auch erste Informationen des Sozial- und Gesundheitsministeriumsmachten deutlich, dass an 13 von 29 Messstellen im Bereich desgefährlichen, nicht wahrnehmbaren Kohlenmonoxids die medizinischenGrenzwerte erreicht seien, wenn auch noch nicht überschritten werden,so Janssen-Kucz.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell