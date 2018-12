NOZ: Mittelstand begrüßt Ausbleiben neuer Russlandsanktionen

Osnabrück (ots) - Mittelstand begrüßt Ausbleiben neuerRusslandsanktionenVerbandspräsident Ohoven: "Berlin muss sich nachdrücklich fürEntspannung einsetzen, auch mit Fertigstellung von Nord-Stream 2"Osnabrück. Deutschlands mittelständische Unternehmen begrüßen dieTatsache, dass es auch angesichts der jüngsten Konfrontationenzwischen Russland und der Ukraine vorerst keine neuen Sanktionengeben wird. "Wie die Vergangenheit gezeigt hat, bewirken Sanktionengegen Russland eher das Gegenteil von dem beabsichtigten Ziel", sagteMario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständischeWirtschaft, Unternehmerverband Deutschland (BVMW), der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Weiter sagte Ohoven: "Wir setzen ganz klar aufeine langfristige Entspannung der wirtschaftlichen Beziehungen zuRussland. Deshalb kann ich nur an die Bundesregierung appellieren,sich für diese Entspannung mit Nachdruck einzusetzen."Derzeit sind rund 6000 deutsche Unternehmen in Russland aktiv, derGroßteil davon Mittelständler. "Diese leiden unter den Sanktionenbesonders, weil sie im Unterschied zu Konzernen einen massivenAusfall im Russland-Geschäft nicht so einfach auf anderen Märktenausgleichen können", sagte Ohoven der "NOZ" weiter.Zur Entspannungspolitik gegenüber Moskau gehört nach Ansicht desVerbandschefs auch "die Fertigstellung der Gaspipeline Nord-Stream2". Gleichzeitig, so Ohoven, "sollte die Bundesregierung für einendiskriminierungsfreien Zugang anderer Anbieter von Flüssiggas sorgen,zu denen auch die USA gehören. Dafür ist ein LNG-Terminal für denImport von Flüssiggas an der Nordsee geeignet". Washington macht seitLangem Stimmung gegen die Ostseepipeline.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell