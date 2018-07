NOZ: Ministerium schafft digitale Anlaufstelle für Familien

Osnabrück (ots) - Ministerium schafft digitale Anlaufstelle fürFamilienServiceportal bündelt Leistungen - Familienministerin Giffey:Künftig auch Anträge im Web möglichOsnabrück. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) schafftmit einem neuen Familienportal eine digitale Anlaufstelle, dieInformationen und Beratungsangebote rund um das Thema Familiebündelt. "Nur ein paar Klicks - und schon ist geklärt, wie langeElterngeld fließt oder wer zum Beispiel in Sachen Unterhaltsvorschussberaten kann", sagte Giffey der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch).An diesem Donnerstag (5. Juli 2018) um 12 Uhr startet das neueServiceportal. Auf der Webadresse www.familienportal.de erhaltenNutzer laut Giffey wichtige Informationen über steuerlicheEntlastungen für Familien, über Antragsverfahren und gesetzlicheRegelungen sowie auch Hinweise zu Leistungen anderer Ministerien, zumBeispiel Ausbildungsförderung, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. "Obes um staatliche Leistungen geht, um Antragsverfahren odergesetzliche Regelungen, alles ist gut erklärt und einfach zu finden",betonte die Ministerin.Durch Eingabe ihrer Postleitzahl fänden Familien die Ämter undBeratungsstellen in ihrer Nähe, bei denen sie Leistungen beantragenkönnen oder weitere Unterstützungsangebote bekommen. DieOnline-Services des Bundesfamilienministeriums wie derElterngeldrechner, das Infotool Familienleistungen oder derKinderzuschlagscheck sowie Formulare zur Beantragung von Leistungensind ebenfalls direkt über das Familienportal abrufbar.Die Bundesfamilienministerin kündigte an, den Weg derDigitalisierung konsequent weiter gehen zu wollen und auch dieFamilienleistungen selbst zu digitalisieren. "Dann werden Familienüber das Portal nicht nur alle Informationen bekommen, die siebrauchen, sondern ihre Familienleistungen auch direkt beantragenkönnen", betonte Giffey. Sie sei "stolz", bei diesem ThemaVorreiterin innerhalb der Bundesregierung zu sein.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell