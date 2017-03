NOZ: Mineralöl-Spuren in Lebensmitteln: Foodwatch greift Bundesregierung an

Osnabrück (ots) - Mineralöl-Spuren in Lebensmitteln: Foodwatchgreift Bundesregierung anVerbraucherschützer: Berlin verzögert seit Jahren eine europäischeRegelungOsnabrück. Die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft derBundesregierung vor, den besseren Schutz der Verbraucher vorMineralöl-Rückständen in Lebensmitteln zu verzögern. Seit siebenJahren boykottierten deutsche Behörden die europäische Zusammenarbeitund übermittelten ihre Laboranalysen nicht an die EU, so dieVerbraucherschützer. Foodwatch beruft sich dabei auf Schreiben derEuropäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA, die der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag) vorliegen.Foodwatch-Experte Johannes Heeg sprach von einer "traurigenBehördenposse" und kritisierte: "Während sich Deutschland offiziellfür eine europäische Lösung stark macht, hintertreibt es diesegleichzeitig." Laut Foodwatch haben deutsche Behörden zwischen 2011und 2015 mehr als 400 Lebensmittelproben auf Mineralölrückständeuntersucht, die Daten aber nicht an die EFSA geschickt. Grund dafürsei, dass die Behörden in Bund und Ländern die jeweils anderenStellen in der Verantwortung sähen.Foodwatch fordert von der EU-Kommission, strenge Grenzwerte fürMineralöle in Lebensmitteln zu erlassen. Außerdem müssten fürPapierverpackungen Barrieren - wie ein separater Innenbeutel odereine Schicht im Karton - vorgeschrieben werden. Mineralölreste wurdenimmer wieder in Schokolade, Reis, Gries und Nudeln gefunden. Siegehen oft aus recycelten Altpapier-Kartons, deren DruckfarbenMineralöl enthalten, auf die Ware über. Mineralölrückstände stehen imVerdacht, krebserregend zu sein. BundeslandwirtschaftsministerChristian Schmidt (CSU) hatte im Dezember angekündigt, dass erMineralöle aus Lebensmitteln verbannen und einen gesetzlichenGrenzwert festlegen will. Ob eine Mineralölverordnung bald kommt, istaber fraglich. Das Ministerium arbeitet bereits seit Jahren daran.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell