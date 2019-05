NOZ: Milena Tscharntke hat keine Zeit für Schauspielschule

Osnabrück (ots) - Milena Tscharntke hat keine Zeit fürSchauspielschule23-Jährige Schauspielerin ist nach Gewinn der Goldenen Kameraausgebucht - "Es gibt nichts, das mich mehr interessiert"Osnabrück. Die Goldene Kamera als beste Nachwuchsschauspielerinhat Milena Tscharntke bereits und an Rollenangeboten mangelt es ihrauch weiterhin nicht. "Tatsächlich hatte ich am Tag der Verleihungschon ein neues Projekt für dieses Jahr zugesagt, deshalb bin icheigentlich ausgebucht. Aber es kamen neue Anfragen rein undAngebote", sagte die 23-Jährige im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" und ergänzte: "Das ist ein großer Luxus."Derzeit lernt sie ihre nächste Rolle für ein Projekt desStreaming-Portals Netflix, über das sie allerdings noch keine Detailsverraten darf.Aufgrund ihrer vielen Verpflichtungen hat der Besuch einerSchauspielschule für Tscharntke, die als Achtjährige das erste Malvor der Kamera stand, derzeit keine Priorität: "Ich sage niemals nie,aber aktuell habe ich nicht vor, an eine Schauspielschule zu gehen.Ich habe Lust zu spielen und zu drehen und jetzt gerade keine Zeit,vier Jahre an der Schauspielschule zu verbringen." Sie habe sichselbst lange gar nicht als Schauspielerin bezeichnet. "Nach dem Abiwar mir dann klar, irgendwie kann ich mir nichts anderes vorstellen.Es gibt nichts, wo ich jeden Tag aufwache und denke, dass es michmehr interessiert. Mit der Zeit ist mir natürlich schon bewusstgeworden, das ist mein Beruf und ich bezahle davon meine Miete",sagte Tscharntke, deren Mutter Andrea Lüdke ebenfalls Schauspielerinist ("Großstadtrevier", "Rote Rosen").Von der Auszeichnung mit der Goldenen Kamera Ende März sei sie zu"Hundert Prozent überrascht" worden, sagte die gebürtige Hamburgerin:"Ich habe mich über die Einladung zur Verleihungsfeier der GoldenenKamera schon gewundert, weil ich normalerweise mehr so undercoverunterwegs bin. Ich war davon ausgegangen, dass ich ein ganz normalerGast bin und dachte mir, naja, dann laufe ich da mal über den rotenTeppich, kennen wird mich wahrscheinlich niemand." Der Preis sei"natürlich eine tolle Anerkennung", vor allem, weil die Rolle alsVergewaltigungsopfer in dem TV-Film "Alles Isy" ihre "bis jetztgrößte spielerische Herausforderung" war.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell