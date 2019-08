NOZ: Michael Patrick Kelly: Schloss Gymnich war dekadent und ein goldener Käfig

Osnabrück (ots) - Michael Patrick Kelly: Schloss Gymnich wardekadent und ein goldener KäfigDrittjüngstes Mitglied der Kelly Family führte im Kloster dieMülltrennung einOsnabrück. Der Traum von vielen, in einem Schloss zu wohnen, warfür das drittjüngste Mitglied der Kelly Family, die von 1998 bis 2002auf einem Schloss im Rheinland lebte, ein Albtraum. "Schloss Gymnichwurde für mich irgendwann zu einem goldenen Käfig. Es war mir viel zugroß. Und, wie ich zugeben muss, dekadent", sagte Michael PatrickKelly in einem Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung (Samstag)."Ich habe dort nicht gern gelebt. Anfangs fühlte man sichgeschmeichelt, eine eigene Suite zu bewohnen. Das Schloss war ja dasehemalige Staatsgästehaus der Bundesrepublik. Ich bewohnte dieKarl-Gustav-Suite, benannt nach dem König von Schweden. Man fühltsich halt auch wie ein König darin, aber es war definitiv eine Nummerzu groß."Besser gefiel Kelly das Leben auf dem Wasser: "Das Hausboot warsuper. Ich hatte eine eigene Koje, das war sozusagen mein ersteseigenes Zimmer. Dieser Lebensstil in Amsterdam auf dem Hausboot warcool. Die Nachbarn wohnten auch auf Booten, es war abenteuerlich.Manchmal ging es auch mit dem Schiff raus aufs Meer, das hat richtigSpaß gemacht."Die größte Umstellung erlebte Kelly allerdings 2004, als er fürsechs Jahre ins Kloster ging. "Allein jeden Morgen um 6 Uhr morgensaufzustehen, war für mich als Musiker eine Katastrophe", sagte er im"NOZ"-Interview weiter. "Das Klosterleben ist ein sehr geregelterLivestyle, du hast fixe Mahlzeiten, fixe Gebetszeiten, Studienzeitenund Aufgaben. Über den Tag verteilt habe ich vier bis fünf Stundengebetet, davon die Hälfte in kompletter Stille. Andererseits habe ichPhilosophie und Theologie studiert. Daneben gab es manuelleTätigkeiten, ich habe zum Beispiel in der Töpferei gearbeitet. Alsich für den Müll eingeteilt wurde, habe ich die Mülltrennung imKloster eingeführt."Seinen Eintritt ins Kloster führt Kelly auf eine Identitätskrisezurück: "So wie Jesus sagte 'Wer sich verliert, wird sich finden',wollte ich meine wahre Identität finden, denn als Künstler läuft manGefahr, in Illusionen, Fantasien oder einem Image von sich selbst zuleben. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, bilden sich die Leuteoft eine Meinung über dich, obwohl sie nur Bruchteile davonmitkriegen, wer du wirklich bist. So entsteht ein Bild von dir in derWelt da draußen und formt einen Erwartungsdruck. Ich wollte kein'Image', sondern mein wahres 'Ich' entdecken, den Sinn des Lebensfinden und Gott näherkommen."Seine Kindheit als Mitglied der durch ganz Europa ziehenden KellyFamily sieht Michael Patrick Kelly im Rückblick positiv: "Für michwar das Leben unterwegs ein Abenteuer, für die älteren Geschwisterwar es mehr harte Arbeit, sie trugen die Verantwortung. Auf derStraße Musik zu machen ist nicht bequem. Es kann regnen, oder dasOrdnungsamt schickt die Polizei vorbei, es ist ein unstabiles Lebenund ein unstabiles Einkommen. Aber man hatte einen sehr starkenZusammenhalt. Ich habe das Musizieren mit meinen Geschwisterngeliebt."Die Schule habe er damals durchaus vermisst, wie Kelly zugibt:"Mein Vater war ein großer Befürworter von Hausunterricht. Ich habebis heute keinen Schulabschluss. Ich glaube, dass mir Schule für densozialen Umgang gutgetan hätte, damit man sich nicht immer im Kreisdreht und lernt, beständige Freundschaften aufzubauen. Ich hattedamals ja keine permanente Adresse, nicht einmal Brieffreundschaftenkonnte ich richtig pflegen. Es wäre schön, Freunde zu haben, die manvon klein auf bis heute kennt. Ich weiß noch, wie ich immer auf dasSchulende gewartet habe, weil dann die Kinder aus dem Dorf oder woauch immer ich war zum Campingplatz kamen, um mit mir zu spielen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell