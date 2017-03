NOZ: Meyer fordert: Bundesregierung soll diese Woche Enddatum für Kükentöten benennen

Osnabrück (ots) - Meyer fordert: Bundesregierung soll diese WocheEnddatum für Kükentöten benennenVorsitzender der Agrarministerkonferenz will Klarheit vonBundesminister SchmidtOsnabrück. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer(Grüne) hat die Bundesregierung aufgefordert, auf derAgrarministerkonferenz in dieser Woche ein Datum für den Ausstieg ausdem Kükentöten zu nennen. Meyer, Vorsitzender der Konferenz, sagteder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Bundesminister Schmidtmuss endlich Farbe bekennen und einen rechtlich verbindlichenZeitplan vorlegen. Wir wollen wissen, ob er die Praxis desmassenhaften Tötens männlicher Eintagsküken noch dieses Jahrbeendet."Nach Aussage von Meyer wird derzeit in einer Brüterei inNiedersachsen ein Prototyp einer Maschine getestet, die dasGeschlecht von Küken noch im Ei bestimmen kann. So sollen "männliche"Eier weit vor dem Schlupftermin aussortiert werden. Bislang werdenjährlich mehr als 50 Millionen männliche Küken unmittelbar nach demSchlüpfen getötet, weil sie weder Eier legen noch die Mast lohnt."Sobald diese Maschine praxisreif ist, muss sie eingesetzt werden",so Meyer. Die Länder bräuchten Klarheit darüber, wann dies soweitsei. "Dann können wir auch über finanzielle Hilfen bei derAnschaffung solcher Anlagen reden. Die Länder sind bereit, ihrenAnteil zu leisten."Das Kükentöten beschäftigt auch die Gerichte: Vor demBundesverwaltungsgericht ist ein Verfahren anhängig, das auf einemVerbot in Nordrhein-Westfalen beruht. Brütereien hatten sich dagegenjuristisch gewährt und in zwei Instanzen Recht bekommen. Ein Terminfür die mündliche Verhandlung in Leipzig steht noch nicht fest,teilte das Gericht der "NOZ" mit.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell