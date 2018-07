NOZ: Messer-Kontrollen: Polizei beschlagnahmt in fünf Großstädten fast 60 Waffen

Osnabrück (ots) - Messer-Kontrollen: Polizei beschlagnahmt in fünfGroßstädten fast 60 WaffenLinke kritisiert Vorgehen als überzogenOsnabrück. Angesichts zunehmender Messerattacken hat dieBundespolizei seit Jahresbeginn bei punktuellen Kontrollen anBahnhöfen in fünf deutschen Großstädten gezielt nach Waffen beiPassanten gesucht. Bei den sieben Maßnahmen wurden fast 60 Waffenbeschlagnahmt, darunter 42 Messer. Die Kontrollen fanden statt inHamburg, Frankfurt, Nürnberg, Dortmund sowie U-Bahnstrecken inBerlin. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine KleineAnfrage der Linken hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Freitag) vorliegt.Die Bundespolizei hat dabei per Verfügung punktuell - etwa füreinen Bahnhof oder eine Bahnstrecke - für einen bestimmten Zeitraum,zumeist in der Nacht, das Führen von Waffen und anderen gefährlichenWerkzeugen verboten. Beamte kontrollierten dann in diesen Bereichenund stellten die Waffen sicher. Sonst gelten solche Verbote meist nurbei Großereignissen wie Fußballspielen oder Volksfesten. DieErgebnisse bestätigen nach Ansicht des Bundesinnenministeriums, dassentsprechende Verbote an diesen Brennpunkten notwendig waren. DieKontrollen seien "ein Beitrag zur Gefahrenabwehr auf den Bahnanlagender Eisenbahnen des Bundes." Eine Arbeitsgruppe soll prüfen, ob essinnvoll ist, künftig bundeseinheitliche Waffenverbotszonen angefährlichen Orten einzurichten.Die innenpolitische Expertin der Linken, Ulla Jelpke, kritisiertedie Aktionen dagegen als überzogen: "Der Sinn temporärerVerbotsverfügungen an einzelnen Tagen auf bestimmten S-Bahn-Streckenoder Bahnhöfen erschließt sich mir nicht." Jelpke sprach von"völliger Willkür dieser angeblichen Präventionsmaßnahmen" undverwies darauf, dass bei Fahrgästen auch zwei Schraubenzieher alsgefährliche Werkzeuge sichergestellt wurden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell