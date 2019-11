Osnabrück (ots) - Meret Becker plant ihr Leben nach dem "Tatort"Schauspielerin will ein Drehbuch umsetzen und Regie führenOsnabrück. Schauspielerin Meret Becker (50) hat schon umfangreiche Pläne für ihrLeben nach dem für Frühjahr 2022 angekündigten Ausstieg aus dem Berliner"Tatort". "Ich habe zum Beispiel ein Drehbuch geschrieben, das ich unbedingtnoch verfilmen möchte", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zudem würdesie ihr Zirkus-Konzert-Projekt "Le grande Ordinaire" gerne noch mal in einerForm machen, mit der sie "wirklich zufrieden" sei, und davon auch eine Platteaufnehmen. Doch das ist längst nicht alles: "Auf jeden Fall würde ich gerne auchmal Regie führen, egal ob auf der Bühne oder beim Film. Und eigentlich hätte ichgern auch ein Haus in Berlin, an dem ich arbeiten kann."Ideen habe sie bis ans Ende ihrer Tage, sagte Becker - da könne sie froh sein,wenn sie alles schaffe: "Das Schlimme ist: Mein Hirn spuckt ständig etwas Neuesaus. Gut, dass es immer mehr lebensverlängernde Maßnahmen gibt - die werde ichsicher brauchen. Ich fang ja gerade erst an mit meinem Leben.""Tatort war generell nie meine Auffassung dieses Berufes", sagte die 50-Jährigeweiter. "Aber als ich damals gefragt wurde, kam das zum richtigen Zeitpunkt, undnatürlich ist es auch eine große Ehre und eine Form dieses Berufes, die ich bisdahin nie kennengelernt hatte." Außerdem sei die Rolle "natürlich auchattraktiv, weil sie eine Absicherung bedeutet, die man sonst so nicht hat",betonte Becker: "Wir sind nicht in Hollywood, verdienen fünf Millionen Dollarmit einem Film und haben dann ausgesorgt. Es gibt ja Leute, die sich darüberbeschweren, dass man immer dieselben Gesichter sieht - aber was soll man machen,wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen und unsere Miete zahlen."Durch ihre Rolle als Berliner "Tatort"-Kommissarin Nina Rubin habe sich vielesin ihrem Leben verändert, berichtete Becker weiter: "Man bekommt im Restaurantsofort einen Platz und wird sogar von Telefonistinnen wiedererkannt. Wobei iches an Berlin mag, dass die Leute einen nicht sofort umarmen und begattenwollen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell