NOZ: Mehr gewalttätige Übergriffe auf Muslime

Osnabrück (ots) - Mehr gewalttätige Übergriffe auf MuslimeLinke warnt vor Gewalt durch RechtsextremeOsnabrück. Die Übergriffe auf Muslime in Deutschland sindgewalttätiger geworden. Im zweiten Quartal wurden beiislamfeindlichen Straftaten 16 Menschen verletzt - deutlich mehr alsim ersten Vierteljahr mit nur zwei Verletzten. In fast allen Fällenwaren die Täter Rechtsextreme, einer wurde festgenommen. Das geht ausder Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linkenhervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) vorliegt.Polizei und Verfassungsschutz erfassten in diesem Zeitrauminsgesamt 192 islamfeindliche Straftaten auf muslimischeEinrichtungen oder Muslime. Damit blieb die Zahl auf etwa gleichhohem Niveau, im ersten Quartal waren es 200 Fälle gewesen. Da dieBehörden diese Daten zu "islamfeindlichen Straftaten" erst seitJahresbeginn auswerten, gibt es keine Vergleichszahlen zu 2016.Zu den Straftaten zählen Hetze gegen Muslime oder muslimischeFlüchtlinge im Netz (sogenannte Hasskommentare), Drohbriefe, Angriffeauf Kopftuch tragende Frauen oder muslimische Männer auf der Straße,aber auch Sachbeschädigung und Nazi-Schmierereien an Häusern.Die innenpolitische Expertin der Linken, Ulla Jelpke, sagte:"Entwarnung kann schon deswegen nicht gegeben werden, weil die Zahlislamfeindlicher Straftaten kaum zurückgeht und die Übergriffe aufMuslime immer brutaler werden."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell