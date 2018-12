NOZ: Mehr als 570 Angriffe auf Muslime und Moscheen seit Jahresbeginn

Osnabrück (ots) - Mehr als 570 Angriffe auf Muslime und Moscheenseit JahresbeginnWeniger Anschläge, mehr Verletzte - Linke fürchtet wieder AnstiegOsnabrück. Die Zahl der Anschläge auf Muslime und muslimischeEinrichtungen liegt in diesem Jahr mit rund 570 bislang niedriger als2017. Allerdings wurden bei den Übergriffen mehr Menschen verletzt.Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eineAnfrage der Linken hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung"vorliegt. Von Januar bis September zählten die Behörden 578 Angriffeauf Muslime, Moscheen und andere Einrichtungen in Deutschland. Dasist deutlich weniger als in den ersten neun Monaten des Jahres 2017mit rund 780 islamfeindlichen Straftaten. In beinahe allen Fällen seidavon auszugehen, dass es sich bei den Tätern um Rechtsextremistenhandele.Im dritten Quartal lag die Zahl mit 190 Straftaten auf dem Niveauder Vorquartale. Zumeist handelte es sich um Beleidigungen undBeschimpfungen, aber es kam auch zu Nötigungen. Die Beamtenregistrierten zudem Sachbeschädigung und Schmierereien. Zumangerichteten Schaden liegen keine Angaben vor.Allerdings wurden in diesem Jahr bereits 40 Personen beiÜbergriffen verletzt, wie das Innenministerium berichtet. Das isteine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als im gleichenZeitraum 27 und im Gesamtjahr insgesamt 32 Verletzte gemeldet wurden.Die Linke fürchtet, dass der kontinuierliche Rückgang seit Herbstvergangenen Jahres unterbrochen werden könnte, da für das dritteQuartal noch 50 bis 70 Nachmeldungen zu erwarten seien. Dieinnenpolitische Expertin der Linken, Ulla Jelpke, die die Anfragegestellt hatte, sagte: "Das dürfte auch den bundesweit ausstrahlendenSchockwellen der rechtsextremen Krawalle von Chemnitz geschuldetsein." Ihrer Ansicht nach hat sich der Umgang mit Muslimen auch impolitischen Bereich verschlechtert: "Muslime werden gedemütigt,ausgegrenzt und der Islam als nicht zu Deutschland gehörigbetrachtet." Jelpke forderte, dem entgegenzutreten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell