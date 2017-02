NOZ: Mehr als 29 000 Jesiden 2016 in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt

Osnabrück (ots) - Mehr als 29 000 Jesiden 2016 in Deutschland alsFlüchtlinge anerkanntLinken-Abgeordnete Jelpke fordert: Jesiden dürfen nichtabgeschoben werdenOsnabrück. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 29 000 Jesiden ausdem Irak in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt. DieAnerkennungsquote für die Angehörigen der jesidischenGlaubensgemeinschaft betrug 91,6 Prozent. Das geht aus einer Antwortder Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) vorliegt. Nach Angaben desZentralrats der Jesiden in Deutschland sind seit August 2014 rund 50000 Jesiden aus dem Irak und Syrien nach Deutschland gekommen. DieJesiden sind als politisch verfolgte Gruppe in Deutschland anerkannt.2016 lag der Anteil der positiven Asylentscheidungen über das ganzJahr recht konstant und schwankte zwischen 88 und 96 Prozent. Unddas, obwohl das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seinePraxis geändert hat. Zunächst wurden seit November 2014 die Anträgevon Jesiden im schriftlichen Verfahren entschieden, seit Anfang 2016gilt aber wieder eine Einzelfallprüfung mit mündlicher Anhörung. Nurwenn die Flüchtlinge aus dem Zentral-und Südirak kommen, wird nochdavon ausgegangen, dass sie als Gruppe verfolgt worden sind.Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke kritisierte die geändertePraxis der deutschen Behörden. "Dass die Bundesregierung nur beieiner Herkunft aus dem Zentral- und Südirak eine Gruppenverfolgungvoraussetzt, ist eine grobe Fehleinschätzung", sagte die Abgeordnete."Hier eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, grenzt an die offeneLeugnung eines Völkermordes." Jelpke forderte zudem: "Es muss absolutsichergestellt werden, dass Jesiden nicht in den Irak abgeschobenwerden."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell