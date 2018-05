NOZ: Mehr als 200 Kandidaten für neue Pflegekammer in Niedersachsen

Osnabrück (ots) - Mehr als 200 Kandidaten für neue Pflegekammer inNiedersachsenVerdi-Landeschef: Eklatanter Eingriff in die Berufsfreiheit -Pflegekammer-Chefin: Können Einfluss nehmenOsnabrück. Für die Wahl zur neuen niedersächsischen Pflegekammerhaben sich 206 Kandidaten aufstellen lassen, wie die "NeueOsnabrücker Zeitung" (Freitag) berichtet. Ab dem 13. Juni stellen siesich zwei Wochen lang der Briefwahl von rund 46.500 wahlberechtigtenPflegekräften in Niedersachsen. 31 Sitze soll die Kammerversammlungkünftig umfassen. Die Wahl gilt als Gradmesser, denn vielePflegekräfte, aber auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände lehnendie Pflegekammer ab.Verdi-Landesleiter Detlef Ahting sagte im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung": "Wir bleiben dabei: Eine Pflegekammer löst keinProblem in der Pflege." Es brauche vielmehr eine Verbesserung beiBezahlung und Arbeitsbedingungen. "Die verpflichtende Mitgliedschaftder examinierten Pflegekräfte in einer Pflegekammer ist eineklatanter Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Koalitions- undBerufsfreiheit." Legitim wäre das nur dann, wenn die Vorteile derMitgliedschaft überwögen. Das sei bei der Pflegekammer nichtersichtlich.Pflegekammer-Chefin Katrin Havers verteidigte die Einrichtung imGespräch mit der "NOZ" und verwies auf den Auftrag der Pflegekammer:"Wir haben die Versorgung pflegebedürftiger Menschen sicherzustellenund sie vor unsachgemäßer Pflege zu schützen. Darauf können wirEinfluss nehmen, indem wir selbst Konzepte dazu entwickeln. Da gehtes zum Beispiel um ethische Standards, Gestaltung von Weiterbildungenund Qualitätskriterien." Die Vorsitzende des Vorstandes desKammer-Errichtungsausschusses fügte hinzu: "Wenn innerhalb unsererBerufsgruppe eine Idee von Selbstverwaltung entstanden ist, könnenwir auch besser nach außen wirken und wirklich etwas verändern", sagtHavers.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell