NOZ: Meckel: Polnische Pflegekräfte besserstellen

Osnabrück (ots) - Meckel: Polnische Pflegekräfte besserstellenEx-Pfarrer und -Außenminister sieht auch Kirchen gefordertOsnabrück. In der Verbesserung der Arbeitsbedingungen fürausländische Altenpflegekräfte in Deutschland sieht der frühereDDR-Außenminister Markus Meckel (SPD) eine Möglichkeit, dieabgekühlten Beziehungen zu Polen neu zu beleben. Der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte der Osteuropa-Experte, diePflege sei wegen des großen Kräftebedarfs ein Sektor, in den sozialSchwächere aus dem Ausland hineinstießen, etwa polnische Frauen. "Fürdiese Menschen ist es attraktiv, nach Deutschland zu kommen und hierauch unter zum Teil unwürdigen Bedingungen Geld zu verdienen, weilsie mehr erhalten als in Polen, um ihre Familie abzusichern",beklagte Meckel. Deutschland müsse daher seine "Bedingungenverbessern, besonders mit Blick auf die rechtliche Situation fürsolche Frauen". Der ehemalige evangelische Pfarrer und langjährigeBundestagsabgeordnete fügte hinzu, hier seien "natürlich auchkirchliche Träger" der häuslichen Altenpflege in Deutschlandgefordert.Als Ko-Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung fürdeutsch-polnische Zusammenarbeit hatte Meckel kürzlich in Stralsundan der Verleihung des Deutsch-PolnischenTadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises teilgenommen, bei der auch einBeitrag des MDR-Fernsehens über die prekären Arbeitsbedingungenpolnischer Kräfte in der häuslichen Pflege deutscher Seniorenausgezeichnet wurde.