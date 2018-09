NOZ: McDonald's-Konkurrenten wollen in Deutschland expandieren

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Osnabrück (ots) - McDonald's-Konkurrenten wollen in DeutschlandexpandierenBurger King und Kentucky Fried Chicken planen deutliche Erhöhungder RestaurantdichteOsnabrück. Die Zahl der Fastfood-Restaurants großerUS-amerikanischer Ketten dürfte in den kommenden Jahren deutlichsteigen. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag) berichtet,planen sowohl "Burger King" als auch "Kentucky Fried Chicken"hierzulande zu expandieren. So teilte ein Burger-King-Sprecher mit,dass es derzeit 710 Restaurants in Deutschland gebe. "Langfristigwollen wir die Zahl [...] auf 1000 ausweiten." Hähnchen-SpezialistKFC zählt derzeit nach eigenen Angaben 166 Restaurants, die vonFranchise-Unternehmern betrieben werden. "Mit ihnen soll die Anzahlder Restaurants in den nächsten Jahren auf 500 gesteigert werden",sagte ein Sprecher. Marktführer McDonald's verfügt nach eigenenAngaben über 1480 Restaurants in Deutschland. Ob weiter expandiertwerden soll, ließ eine Sprecherin offen. Sie teile mit: "Generellliegt unser Fokus aktuell aber verstärkt darauf, bestehendeRestaurants umzubauen und [...] zu modernisieren sowie neue Serviceswie ,McDelivery' anzubieten und auszuweiten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell