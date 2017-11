NOZ: McAllister gegen Rechtsruck der CDU

Osnabrück (ots) - McAllister gegen Rechtsruck der CDUVorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament: Parteisoll in der Mitte der Gesellschaft bleibenOsnabrück. Gegen einen Rechtsruck der CDU hat sich der Vorsitzendedes Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament DavidMcAllister ausgesprochen. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte der ehemalige niedersächsischeMinisterpräsident: "Die CDU ist eine Volkspartei, verortet in derMitte der Gesellschaft. Da soll und wird sie auch bleiben."Nachwahluntersuchungen hätten gezeigt, dass mehr als zwei Drittel derAfD-Wähler die Partei nicht wegen ihrer Inhalte gewählt hätten. "Siewollten vielmehr ihre Unzufriedenheit und Enttäuschung durch einProtestvotum zum Ausdruck bringen."McAllister plädierte dafür, die Abgeordneten der AfD in Berlinkonsequent nach den Regeln der Geschäftsordnung zu behandeln. "DerBundestag darf keine Bühne für Fremdenfeindlichkeit, Rassismus undextremen Nationalismus sein", betonte er. "Rechtspopulisten sindProblemsucher, aber keine Problemlöser. Deshalb hoffe ich, dass dieAfD kein dauerhaftes Phänomen in der deutschen Politik sein wird",sagte McAllister.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell