NOZ: Matthias Schweighöfer: Ständig Fake-Accounts und falsche Abbuchungen

Osnabrück (ots) - Matthias Schweighöfer: Ständig Fake-Accounts undfalsche AbbuchungenSchauspieler wurde Opfer von Identitätsklau - Germanwings-Absturzverdarb Komödien-Quote - In seinem Büro gibt es freitags zum Startins Wochenende AlkoholOsnabrück. Matthias Schweighöfer ist im Internet wiederholt Opfervon Identitätsklau geworden. "Das passiert tatsächlich immer wieder",sagte der 36-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Ichhatte schon Ärger mit unberechtigten Kreditkarten-Abbuchungen, mitFake-Accounts auf Instagram und Facebook. Oder es schreiben Leute inmeinem Namen. Vor kurzem wurde meine Assistentin verarscht, diegutgläubig darauf vertraut hat, dass sie mit einem netten Freund vonmir korrespondiert, der gerade mal meine Hilfe braucht."In seiner neuen Amazon-Serie "You Are Wanted" spielt Schweighöfereinen Hotelmanager, dessen Leben von Hackern gekapert wird. DerSchauspieler musste erst sein eigener Regisseur und Produzent werden,um eine Serienrolle zu übernehmen. "Mir hatte tatsächlich noch niejemand eine angeboten", sagte er; dabei habe er schon lange Lust, amSerien-Boom teilzuhaben. Formate, in denen er gern dabei wäre, seien"True Detective", "Westworld", "Penny Dreadful", "The OA" und "Lifein Pieces". Nun wird man Schweighöfer womöglich öfter in Seriensehen: "Bei Amazon-Projekten könnte ich mich in Zukunftwahrscheinlich selbst ins Spiel bringen; wir gehören jetzt ja zurFamilie", sagte er. "Oder ich bewerbe mich für die nächste 'WalkingDead'-Staffel als Zombie."Dass seine Kinokomödien sehr große Zuschauerzahlen erreichen,sieht der Erfolgsregisseur nur "bedingt". Schweighöfer: "Sehr großist für mich alles über fünf Millionen. Das haben wir noch niegeschafft." Tatsächlich hängen Til Schweiger und Bora Dagtekins "Fackju Göhte"-Filme Schweighöfer-Komödien wie "Schlussmacher" oder "DerNanny" immer wieder ab; den Regisseur stört das nicht: "Als Produzenthätte ich sehr gern 'Fack ju Göhte' gemacht. Die haben, glaube ich,sehr viel Geld verdient. Aber ich freue mich für die Jungs. Das meineich wirklich ehrlich. Deutsche Blockbuster sind gut fürs deutscheKino." Eine Einschränkung macht Schweighöfer allerdings: "Man mussdazu sagen: 'Der Nanny' hätte locker zweieinhalb Millionen gemacht,aber am Premierentag flog die Germanwings-Maschine in den Berg. Sowas ist Schicksal."Die Amazon-Serie betreibt Product Placement für Bier undEnergy-Drinks. Was davon regt Schweighöfers Kreativität stärker an?"Da entscheide ich mich für Alkohol", sagte der Schauspieler, dersich im Gespräch regelmäßig Rosé-Sekt nachschenken lässt. "Aber beimInterview trinke ich nur, weil heute Freitag ist. Kleine Anekdote ausmeinem Leben: Als ich mal an einem Freitag ins Büro meinerfranzösischen Agentin kam, um akkurat die kommende Woche zubesprechen, waren die da alle schon angesoffen. Die ganze Agentur,sechzig Leute, feierte um 15 Uhr unter Champagner-Einfluss den Beginndes Wochenendes. Es wurde ein Spitzentermin; und deshalb machen wires heute auch so."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell