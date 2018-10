NOZ: Materialmängel und schlechtes Wetter: Tornado-Grundausbildung in Jagel hakt

Osnabrück (ots) - Materialmängel und schlechtes Wetter:Tornado-Grundausbildung in Jagel haktBundeswehr hatte Trainingscamp aus Spargründen aus den USA nachSchleswig-Holstein verlegt - Halbes Jahr RückstandOsnabrück. Nach dem Umzug des Trainingscamps für dieTornado-Piloten der Bundeswehr aus dem amerikanischen Holloman (NewMexico) ins schleswig-holsteinische Jagel ist die Ausbildung imRückstand. Bereits im März hätten die drei Piloten und vierWaffensystemoffiziere das Training abgeschlossen haben sollen,derzeit sind die Flugschüler nach 17 Monaten Training aber nur zu 50Prozent ausgebildet, berichten "Neue Osnabrücker Zeitung" und"Flensburger Tageblatt". Ein Grund ist laut der Sprecherin desTaktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" in Jagel dasschlechte Wetter. Im Winter waren die Start- und Landebahnen tagelangvereist, auch beeinträchtigten Nebel und Zugvögelschwärme dieÜbungsflüge.In Jagel fehlt es aber auch an Ausbildern. Viele Fluglehrer sindselbst im Einsatz, da sich das Geschwader mit Aufklärungs-Tornadosvon Jordanien aus an der internationalen Mission gegen den"Islamischen Staat" in Syrien und dem Irak beteiligt. Eine Besserungzeichnet sich nicht ab, da das Jagdgeschwader im nächsten Jahr in dieBereitschaft der "Nato Response Force" (Schnelle Eingreiftruppe)eingebunden sein wird. Auch Einsätze wie jüngst beim Moorbrand inMeppen banden Kapazitäten.Materialprobleme sind ein weiterer Grund für die Verzögerung derPilotenausbildung. Es fehlen speziell umgerüstete Flugzeuge mitDoppelsteuerung, sogenannte Trainerversionen. Auch den Flugsimulatorkonnten die Schüler nur bedingt nutzen, da er drei Monate lang nichtverfügbar war. Ein zweiter Simulator kann laut der Sprecherin erst inzwei Jahren in Betrieb genommen werden.Für den Umzug aus den USA hatte man sich aus finanziellen Gründenentschieden; allein an Miete spare man dadurch jährlich 15 MillionenEuro ein, hieß es seitens der Luftwaffe. Sie verteidigt dieEntscheidung trotz der derzeitigen Probleme; sie sei "aufgrund derbegrenzten materiellen und personellen Ressourcen der Luftwaffeabsolut folgerichtig" gewesen, erklärte die Sprecherin.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell