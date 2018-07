NOZ: Maßregelvollzug in Osnabrück: Patient verletzt Pfleger lebensgefährlich

Osnabrück (ots) - Maßregelvollzug in Osnabrück: Patient verletztPfleger lebensgefährlichOpfer mit Not-OP gerettet - Angreifer soll 2008 seine Elternumgebracht habenOsnabrück. Im Maßregelvollzug des Osnabrücker Ameos-Klinikums istes diese Woche zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Wie die "NeueOsnabrücker Zeitung" (Samstag) berichtet, attackierte ein Patienteinen Pfleger und verletzte ihn lebensgefährlich. DasSozialministerium bestätigte den Vorfall auf Anfrage der "NOZ".Demnach hatte der Patient in der Nacht auf Dienstag von derNachtwache eine Schmerztablette verlangt. Bei der Übergabe griff derPatient nach Auskunft des Ministeriums den Pfleger mit einerselbstgebauten Waffe an und verletzte ihn mit einem Schnitt am Halsschwer. "Das Opfer wurde notoperiert und ist nicht mehr inLebensgefahr", teilte eine Sprecherin des für den Maßregelvollzugzuständigen Sozialministeriums am Freitag mit.Nach Informationen der "NOZ" soll es sich bei dem Angreifer umeinen psychisch kranken Mann handeln, der 2008 seine Eltern in derOrtschaft Kettenkamp (Lkr. Osnabrück) umgebracht hat. Das LandgerichtOsnabrück ordnete nach dem Prozess seine Unterbringung in derPsychiatrie an. Der Mann ist nun, nach der Tat in der Nacht zumDienstag, in den Hochsicherheitsbereich des Landeskrankenhauses inMoringen verlegt worden.In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Problemen imMaßregelvollzug in Niedersachsen. 2015 tötete ein Freigänger aus demMaßregelvollzug in Rehburg-Loccum eine 23-jährige Studentin. MehrerenStraftätern gelangen zudem teils spektakuläre Fluchten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell