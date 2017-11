NOZ: Martin Brambach: Tatort-Kommissar Schnabel sollte zur Pegida gehen

Osnabrück (ots) - Martin Brambach: Tatort-Kommissar Schnabelsollte zur Pegida gehenSchauspieler: Das ist schließlich Realität in DresdenOsnabrück. Schauspieler Martin Brambach (50) fordert, dass der vonihm dargestellte Dresdner Tatort-Kommissar Schnabel "zur Pegida geht,aber trotzdem ein guter Ermittler ist". Pegida sei schließlichRealität in Dresden, sagte Brambach der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). Seine Figur trägt in der neuen Tatort-Folge "Auge um Auge"aus Dresden (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) deutliche Züge vonFremdenfeindlichkeit, ohne dass Pegida thematisiert wird."Die Polizisten da sind sicher nicht alles rechte Idioten undsollten nicht über einen Kamm geschoren werden", sagte Brambachweiter. Aber es gebe auch Gegenbeispiele: "Letztens war ein jungerPolizist bei uns am Set, dem habe ich erzählt, dass meine Tochternächste Woche nach Dresden kommt. Ich wollte von ihm wissen, ob er inder Neustadt ein paar nette Lokale kennt. Da sagt er: ,Gehen Sienicht in die Neustadt.' - ,Wieso?' - ,Na, die ganzen Ausländer, diebeklauen Sie und dealen.' Wir sind dann in die Neustadt gegangen -und gar nichts ist passiert."Die Spießigkeit des Peter Michael Schnabel sei ihm nicht fremd,gestand Brambach ein: "Mittlerweile darf ich mir eingestehen, dassich auch mal sehr spießig sein kann. Ich schimpfe schon mal aufsInternet, wenn mal wieder was nicht klappt. Und wenn ich hier in derStadt irgendwelche Jugendlichen sehe, die Mülltonnen umtreten, dannsag ich was dazu. Vor ein paar Jahren wäre ich noch derjenigegewesen, dem man was gesagt hat." Schnabels Auftritte beschränkensich allerdings nicht nur darauf, das Publikum zu amüsieren, betonteBrambach: "Wir haben im Sommer eine Folge gedreht, die - wie ichglaube - sehr gut geworden ist, da ist er überhaupt nicht witzig oderbräsig. Es geht um Pädophile und tote Kinder - da sind Witze einfachüberhaupt nicht mehr angebracht. Schnabel ist in diesem Tatort dasGegenteil von dem, wie man ihn kennt: Er ist besonders drin in demFall, dadurch spricht er gleich anders, das ist alles andere als einausgetretener Pfad für mich als Schauspieler."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell