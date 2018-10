NOZ: Lucke: AfD schafft es nicht, moderate Wählerschichten an sich zu binden

Osnabrück (ots) - Lucke: AfD schafft es nicht, moderateWählerschichten an sich zu bindenMitbegründer der Partei: AfD hat offenbar rechtes WählerpotentialausgereiztOsnabrück. AfD-Mitbegründer Bernd Lucke wertet die starkenZugewinne seiner Ex-Partei in Hessen nicht als blanken Erfolg. "DieAfD hat offenbar das rechte Wählerpotential, das für aggressiveRhetorik empfänglich ist, ausgereizt. Sie schafft es aber nicht, auchmoderate Wählerschichten an sich zu binden", sagte Lucke im Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Von der Unzufriedenheit mit denRegierungsparteien hätten die Grünen viel stärker profitieren könnenals die AfD, sagte der frühere AfD-Vorsitzende.Die Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, denCDU-Parteivorsitz abzugeben, nannte der heutige Europaabgeordnetenicht ausreichend; ihrer Partei tue sie mit ihrem schrittweisenRückzug keinen Gefallen. "Solange sie Bundeskanzlerin bleibt, hat derVorsitzende der CDU wenig Beinfreiheit", sagte Lucke. "Er müsste dieKanzlerin unterstützen und wird dadurch selbst beschädigt." Somitbringe der Schritt der CDU kaum Chancen, entfremdete Wählerzurückzugewinnen, meinte der 56-Jährige.Bernd Lucke sitzt derzeit im Bundesvorstand derLiberal-Konservativen Reformer (LKR) "Die Eurokritiker". Außerdem ister Mitglied der Fraktion Europäische Konservative und Reformisten imEuropaparlament.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell