Osnabrück (ots) - Lucas Gregorowicz: " ,Polizeiruf 110' hat vielLuft nach oben"Schauspieler beklagt Widerstand des Senders gegen polnischeSprache seiner Figur: ARD will keine Untertitel - "Keine besondersliebsame Aufgabe"Osnabrück. Schauspieler Lucas Gregorowicz (42), Darsteller desKommissars Adam Raczek im "Polizeiruf 110" aus Brandenburg, ist nichtsonderlich zufrieden mit diesem Job. Im Rückblick erweise er sich als"schwieriger als gedacht", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung":"Das Konzept, die Idee, die damals im Raum stand, ist nur sehr schwereinzulösen. Diplomatisch gesagt: Es gibt noch viel Luft nach oben."Die Gründe dafür lägen auf der Hand, meinte der 42-Jährige: "Es gibtjedes Mal einen neuen Drehbuchautor, jedes Mal einen anderenRegisseur, jedes Mal eine neue Produktion. Das heißt: Bei jedem Filmsind die Spielregeln und Vorlagen wieder anders. Man muss sich immerwieder neu einstellen, und zwar mit den alten Ansprüchen. Ichversuche als Kommissar immer, so wenig wie möglich zu reden und zuerklären, aber in dem Format hat das nun mal eine Tradition. Für michist es allerdings keine besonders liebsame Aufgabe, dieseErklärstücke lebendig zu machen und mit Situationen zu unterfüttern."Es sei ein "großer Kampf" gegen Widerstände in der ARD gewesen, dassseine Figur eines aus Polen stammenden Kommissars in den Krimisgelegentlich Polnisch spreche, berichtete Gregorowicz weiter: "Alswir die Folge ,Das Beste für das Kind' drehten, haben wir gegengroßen Druck durchgesetzt, dass wir Polnisch sprechen. Man hat michschließlich engagiert, weil ich Polnisch kann - die Figur ist dafürda, mit den Polen zu kommunizieren. Wie absurd ist es dann, wenn manzwei tolle polnische Schauspieler verpflichtet, die kein Deutschkönnen, aber Deutsch sprechen sollen?" Dagegen half Gregorowiczzufolge nur Rebellion: "Die ARD wollte partout keine Untertitel, aberwir haben die Szene unter Protest nur auf Polnisch und nicht aufDeutsch gedreht. Das ist dann auch durchgekommen und die Leute fandenes toll." Untertitel seien bei seiner Figur unerlässlich, betonteGregorowicz: "Ich kann nicht glauben, die Zuschauer hätten keinenBock darauf oder wären zu blöd dafür. Wenn ich nicht Polnischsprechen darf, ist das mit der Figur unvereinbar. Einen polnischenLkw-Fahrer kann ich nur auf Polnisch befragen, warum brechen wir unsdamit jedes Mal einen ab? Der Polizeiruf hat doch einen Anspruch aufAuthentizität und soziale Relevanz. Das muss man dann auch ausreizen,sonst ist es für mich als Schauspieler zu langweilig. Kommissar zusein allein reicht mir nicht." Das Erste zeigt am Sonntag (25.11.,20.15 Uhr) den "Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska" aus Brandenburg.