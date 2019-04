NOZ: Lothar Matthäus will nie mehr als Trainer arbeiten

Osnabrück (ots) - Lothar Matthäus will nie mehr als TrainerarbeitenRekordnationalspieler lebt seit 14 Jahren in Ungarn: "In Budapestverfolgt mich keiner"Osnabrück. Mit 58 Jahren wäre Lothar Matthäus eigentlich im bestenTraineralter, doch der Rekordnationalspieler der deutschenFußball-Nationalmannschaft hat mit diesem Beruf abgeschlossen."Trainer, das ist für mich vorbei", sagt der Weltmeister von 1990 ineinem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er habe "vieleinteressante Aufgaben, die alle mit dem Fußball zu tun haben",betonte er. Matthäus arbeitet unter anderem als Experte für denTV-Sender Sky und als Botschafter für den FC Bayern München, dieDeutsche Fußball-Liga und den Sportartikelhersteller Puma.Als Trainer betreute Deutschlands einziger Weltfußballer unteranderem die ungarische Nationalmannschaft und den österreichischenErstligisten Rapid Wien. "Ich hatte als Trainer eine schöne Reise,vielleicht nicht eine so erfolgreich wie als Spieler", sagte der58-Jährige. In der Bundesliga hat er dagegen nie einen Klubtrainiert. "Es ist schade, aber traurig bin ich deshalb nicht",meinte Matthäus dazu. Es habe "vier, fünf Anfragen" gegeben vonBundesligisten. "Einigen habe ich abgesagt, bei anderen hat es nichtgepasst", sagte er.Auch privat hat der gebürtige Franke Deutschland den Rückengekehrt. Seit 14 Jahren wohnt er in Budapest. "Dort fühle ich michheimisch", erklärte er. Der Grund: "Weil ich dort so leben kann, wieich gerne möchte - nicht unbekannt, aber privat", sagte Matthäus. DieLeute seien "zurückhaltender als hierzulande, sie lassen michzufrieden. Es verfolgt mich keiner, wenn ich mal abends rausgehe undes will nicht ständig jemand ein Selfie mit mir machen. Die Leuteakzeptieren das Leben eines Prominenten. Ich kann mit meinem Sohneinfach so auf den Spielplatz. Er kann dort unbeschwert aufwachsen."Der 58-Jährige hat vier Kinder, drei davon sind bereits erwachsen.Sein jüngster Sohn Milan stammt aus Matthäus' fünfter Ehe mit derRussin Anastasia Klimko.Lothar Matthäus´ Schuh aus WM-Finale ist vergoldetRekordnationalspieler hat kaum Erinnerungsstücke aus seinerKarriere aufbewahrt: "Ich klebe nicht an solchen Sachen"Osnabrück. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat kaumErinnerungsstücke aus seiner langen und erfolgreichen Karrierebewahrt. "Ich habe eine ganz kleine Ecke bei mir zu Hause. Dort habeich Sachen aufgehoben, die mich an meine Karriere erinnern. Das sindaber nur knapp eineinhalb Quadratmeter", sagte er im Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zwei Regale würden an der Wandhängen. "Die Ecke ist auch etwas versteckt, man muss sie schon einbisschen suchen", erklärte Deutschlands einziger Weltfußballer.Eine Nachbildung des WM-Pokals vom Titelgewinn der deutschenNationalmannschaft 1990 hat Matthäus, der aktuell als Experte beimTV-Sender Sky arbeitet, nicht. "Andere Spieler haben das gemacht. Ichfinde das auch gut, aber brauch so etwas nicht. Ich habe eine kleineMiniatur. Die reicht mir. Ich klebe nicht an solchen Sachen", sagteMatthäus. Aufgehoben hat er allerdings den kaputten Schuh aus demFinale gegen Argentinien und diesen sogar vergolden lassen.Neben den Stücken in dieser Ecke, habe er "noch zwei, drei Kartonsin der Garage mit gut 200, 300 Trikots - das war's." Wieso er nichtmehr aufbewahrt hat? "Ich habe mir aus solchen Sachen nie etwasgemacht", erklärte der 58-Jährige. "Wenn ich alles aufgehoben hätte,hätte ich jetzt vielleicht auch ein kleines Museum wie FranzBeckenbauer. Der hat in seinem Haus einen sehr schönen langenEingangsbereich, von dem geht eine Treppe nach oben, da hängt linksund rechts alles voll."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell