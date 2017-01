NOZ: Logistikverband springt Dobrindt im Streit über Gigaliner bei

Osnabrück (ots) - Logistikverband springt Dobrindt im Streit überGigaliner beiBGL-Vizegeschäftsführer Zobel: Können Kritik desUmweltministeriums an Freigabe für Lang-Lkw nicht nachvollziehenOsnabrück. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik undEntsorgung (BGL) stärkt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt(CSU) im Streit über sogenannte Gigaliner den Rücken. Derstellvertretende Hauptgeschäftsführer des BGL, Adolf Zobel, sagte imGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Wir könnendie Kritik des Bundesumweltministeriums an der Freigabe bestimmterAutobahnen und Straßen für Lang-Lkw nicht nachvollziehen. Warum machtman fünf Jahre lang einen Feldversuch und stellt das Ergebnis dannwieder in Frage?"Der Feldversuch mit Lang-Lkw unter Führung der Bundesanstalt fürStraßenwesen habe gezeigt, dass es keine Verlagerung von Fracht vonder Schiene auf die Straße gebe, wie sie vom Bundesumweltministeriumoffenbar befürchtet werde. "Im Gegenteil: Es zeigt sich, dass derKombiverkehr von Bahn und Lkw von Lang-Lkw profitieren kann, da derLang-Lkw auch im Vor- und Nachlauf zum Schienentransport effizientereingesetzt werden kann", sagte Zobel. Lang-Lkw eigneten sichinsbesondere zum Transport leichter, großvolumiger Güter. Hierbestehe keine Konkurrenz zum Kerngeschäft derSchienentransportdienstleister.Beim Kombiverkehr werden beispielsweise ganze Lkw oderLkw-Auflieger auf Frachtzügen transportiert.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell