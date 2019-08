NOZ: Linkspartei warnt vor Steuergeld für Wald im Besitz ehemaliger Adelshäuser

Osnabrück (ots) - Linkspartei warnt vor Steuergeld für Wald imBesitz ehemaliger AdelshäuserKorte: Der blanke Hohn - "Finanzspritzen nur gegen Rückgabe vonWald"Osnabrück. Nach Hilferufen privater Waldbesitzer hat dieLinkspartei vor staatlichen Finanzspritzen für Wälder in der Handfrüherer Adelsfamilien gewarnt. Es sei "schräg genug, dass derehemalige Adel überhaupt noch so massiven Grundbesitz in derBundesrepublik hat", sagte Jan Korte, parlamentarischerGeschäftsführer der Linken-Bundestagsfraktion, im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung". "Dass die Bevölkerung den ehemaligenAdelsfamilien jetzt die Wälder, die ihre Vorfahren ihren Untertanenabgepresst haben, mit Steuergeldern retten soll, ist der blankeHohn."Korte forderte die Bundesregierung auf, im Gegenzug für Steuergeldeine Rückgabe von Wäldern zu verlangen. "Finanzhilfen des Bundes fürWaldbesitzer aus ehemaligen Adelshäusern darf es nur geben, wenndafür Waldflächen im entsprechenden Gegenwert an die öffentliche Handabgetreten werden", sagte er.Am Donnerstag verhandelten Waldbesitzerverbände mitLandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) über ein Hilfspaketvon rund 2,3 Milliarden Euro, mit dem Dürreschäden beseitigt und dieWiederaufforstung finanziert werden sollen."Die größten Privatbesitzer von Wald in der Bundesrepublik sindehemalige Adelshäuser", sagte Linken-Politiker Korte. "Darunter dieErbengemeinschaft Hohenzollern, die sich in Berlin und Brandenburggerade die Rosinen aus dem verheerenden Erbe ihres Vorfahren WilhelmII. herauspicken will."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell