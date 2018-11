NOZ: Linkspartei fordert Bundestags-Abstimmung über UN-Migrationspakt

Osnabrück (ots) - Linkspartei fordert Bundestags-Abstimmung überUN-MigrationspaktKipping: Das würde rechten Verschwörungstheorien Wind aus Segelnnehmen - Pakt "verbessert Lage von Millionen von Menschen"Osnabrück. Angesichts massiver Kritik am UN-Migrationspakt fordertdie Linkspartei eine Abstimmung durch den Bundestag: "Ich schlagevor, dass dieser Pakt vom Bundestag ratifiziert wird, um zu einerklaren und demokratischen Entscheidung zu kommen und um allen rechtenVerschwörungstheorien den Wind aus den Segeln zu nehmen", sagteLinken-Chefin Katja Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "DieAbgeordneten des Deutschen Bundestages können so Transparenz schaffenund sich klar positionieren."Bislang ist vorgesehen, dass die Bundesregierung den Pakt beieiner UN-Konferenz im Dezember in Marrakesch unterzeichnet.Überlegungen von Union und SPD, im Bundestag einen "flankierenden"Antragstext zu verabschieden, reichen der Linkspartei nicht.Allerdings machte Kipping klar, dass sie hinter derinternationalen Absichtserklärung zur Migration stehe: "Auch wenn unsdieser Pakt nicht weit genug geht, würde ich bei einer Abstimmung imBundestag um Zustimmung werben", sagte Kipping. "DerUN-Migrationspakt ordnet und verbessert die Lage von Millionen vonMenschen, die als rechtlose Wanderarbeiter häufig unterSklaverei-ähnlichen Bedingungen existieren müssen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell