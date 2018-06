NOZ: Linksfraktion zur Merkel-Befragung: Phrasendrescherin Merkel ist an Grenzen gestoßen

Osnabrück (ots) - Linksfraktion zur Merkel-Befragung:Phrasendrescherin ist an Grenzen gestoßenKorte lobt neues Format als belebendes Moment der PolitikOsnabrück. Die Linksfraktion hat das neue Format derRegierungsfragestunde im Bundestag begrüßt. Der ErsteParlamentarische Geschäftsführer Jan Korte sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag) im Anschluss an die Antworten derBundeskanzlerin Angela Merkel, "die Fragestunde ist eine gute Sacheund ein erster Schritt, mehr für die Attraktivität undNachvollziehbarkeit von Politik zu tun". Merkels Antworten seien wieerwartet ausgefallen. "Allerdings hat die Fragestunde auch gezeigt,dass die Weltmeisterin in Phrasendrescherei durchaus an ihre Grenzengestoßen ist", sagte Korte, der für seine Fraktion selbst alsFragsteller auftrat. "Ich bin gespannt auf das nächste Mal", sagte erund forderte darüber hinaus weitere Reformen der parlamentarischenArbeit, etwa zur Ausschussöffentlichkeit.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell