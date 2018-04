NOZ: Linken-Chefin lobt Hartz-Debatte in der SPD

Osnabrück (ots) - Linken-Chefin lobt Hartz-Debatte in der SPDKipping warnt aber vor "Nebelkerzen"Osnabrück. Linken-Chefin Katja Kipping hat die SPD-Diskussion umdie Hartz-Gesetze als positives Zeichen gewertet. "Besser spät alsnie", sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) mitBlick auf aktuelle Äußerungen von Juso-Chef Kevin Kühnert, der sichim Interview mit der "NOZ" für eine Grundsicherung eingesetzt hatte."Der Erkenntnisprozess, dass Millionen Menschen unter Hartz IV Armutund Schikane per Gesetz leiden, hat bei vielen bereits vor 14 Jahreneingesetzt und wird nun endlich von einer breiteren Öffentlichkeitwahrgenommen", meinte die Linken-Politikerin. Sollte es jedoch nurbei einer Debatte bleiben, dann seien "all diese Wortmeldungen amEnde nur Nebelkerzen gewesen". Die Linke werde weiterhin Druckmachen, damit es zu wirklichen Verbesserungen komme, beispielsweisedurch die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen oder die deutlicheErhöhung des Regelsatzes.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell