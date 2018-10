NOZ: Linken-Chef fordert 40.000 neue Kräfte in der Altenpflege

Osnabrück (ots) - Linken-Chef fordert 40.000 neue Kräfte in derAltenpflege"Höhere Versicherungsbeiträge nur ein erster Schritt" - Riexinger:Pflege eine öffentliche AufgabeOsnabrück. Linken-Chef Bernd Riexinger fordert deutlich mehr undeinschneidende Maßnahmen, um den Pflegenotstand zu bekämpfen. "Esfehlen bundesweit 40.000 Altenpflegerinnen und -pfleger", sagteRiexinger der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das aktuelle Votum desBundeskabinetts für höhere Pflegebeiträge nannte Riexinger einen"richtigen Schritt", dem weitere folgen müssten. "Die Bereitschaft inder Bevölkerung, angesichts des massiven Personalmangels in derPflege mehr für die Versicherung zu zahlen, ist sehr hoch", meinteder Linken-Chef.Die geschätzten jährlichen Mehreinnahmen von 7,6 Milliarden Eurowürden dringend gebraucht. "Sie sind jedoch nur ein Tropfen auf denheißen Stein und keine Lösung für den Pflegenotstand", betonte derLinken-Chef. Langfristig sei eine solidarische Pflegeversicherungnötig, "in die alle einzahlen". Pflege müsse wieder eine öffentlicheAufgabe werden. Derzeit hänge menschenwürdige Pflege vom Profit ab.Das Bundeskabinett hatte zuvor die Erhöhung der Beiträge zurPflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent bzw. 3,30Prozent für Kinderlose ab 2019 beschlossen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell