Osnabrück (ots) - Linken-Chef Riexinger sieht die SPD "in derSackgasse""Parteispitze gibt Wahl verloren" - Grünen-Vorsitzender Özdemir:Wir kämpfen, gerade jetztOsnabrück. Linken-Chef Bernd Riexinger sieht die SPD drei Wochenvor der Bundestagswahl "in der Sackgasse". Im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte Riexinger: "Wie solleneigentlich die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vor Ort dieWähler mobilisieren, wenn ihre Parteispitze die Wahl schon dreiWochen vor dem Wahltag verloren gibt." Diesen Schluss legten jüngsteÄußerungen von Sigmar Gabriel (SPD) nahe, meinte Riexinger. Dieserglaube offenbar nicht mehr daran, dass die SPD bei der Bundestagswahlstärkste Partei werden könne. Gabriel hatte unter anderem erklärt:"Eine große Koalition ist deshalb nicht sinnvoll, weil damit die SPDnicht den Kanzler stellen kann." Den Kanzler kann die SPD in einemsolchen Bündnis nur stellen, wenn sie stärker als CDU und CSUzusammen wird. Auch Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Äußerungen vonGabriel als Hinweis gewertet, dass die Sozialdemokraten schon vor derBundestagswahl am 24. September kapitulieren. "Im Gegensatz zur SPDhaben wir den Wahlkampf nicht aufgegeben", sagte Özdemir der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag). Seine Partei kämpfe für "starkeGrüne, gerade jetzt".