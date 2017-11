Osnabrück (ots) - Linke wirft Kanzlerin Merkel "Sonntagsreden" aufKlimakonferenz vor"Hinter verschlossenen Türen ist CDU-Chefin die harte Auto- undKohlelobbyistin"Osnabrück. Linken-Chefin Katja Kipping hat mit Blick auf die Redevon CDU-Chefin Angela Merkel auf dem Weltklimagipfel die "wundersameVerwandlung der Autokanzlerin zur Klimakanzlerin" scharf kritisiert."Wer bei den Jamaika Sondierungsgesprächen hinter verschlossenenTüren die harte Auto- und Kohlelobbyistin gibt, sollte vor denDelegierten aus aller Welt keine Klimaschutz-Sonntagsreden halten",sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Merkelstehe beim Klimaschutz unter tatkräftiger Mithilfe von FDP und CSUauf der Bremse und nehme so Kurs auf die Vergangenheit statt auf dieZukunft. "Das gefährdet nicht nur das Klima, sondern auch dieAutoindustrie und die Energiewirtschaft", betonte dieLinken-Vorsitzende. "Wer immer noch darauf setzt, dass Schornsteinund Auspuff ordentlich qualmen müssen, damit die Wirtschaft brummtund Jobs erhalten bleiben, hat nichts verstanden", hob sie hervor.------------------------------------------------------------------Linken-Chefin Katja Kipping: Jamaika-Unterhändler zynisch gegenArme"Keinerlei Verbesserungen für Kinder, die in den Hartz IV-Familienleben"Osnabrück. Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, hatden Jamaika-Unterhändlern "Zynismus" gegenüber von Armut bedrohtenBundesbürgern vorgeworfen. "Millionen Menschen hierzulande sind nachwie vor von Hartz-IV-Schikanen betroffen. Doch der schwarzen Ampelscheinen diese Menschen völlig gleichgültig zu sein", sagte Kippingder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Die Linken-Chefinkritisierte, dass es keine Abmilderung bei den Hartz IV-Sanktionengebe und keinerlei Verbesserungen für Kinder, die in den HartzIV-Familien leben. "Bei Brecht heißt es: Doch die im Dunkeln siehtman nicht", betonte sie.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell