NOZ: Linke: Unerträglicher Eiertanz der Bundesregierung im Streit mit der Türkei

Osnabrück (ots) - Linke: Unerträglicher Eiertanz derBundesregierung im Streit mit der TürkeiAbgeordnete Dagdelen wirft Bundesregierung Alleingang vorOsnabrück. Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischerRegierungsmitglieder in Deutschland wirft die Linken-PolitikerinSevim Dagdelen der Bundesregierung einen "unerträglichen Eiertanz"vor. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag)sagte Dagdelen, Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Ministerhätten in den Niederlanden, Österreich, Dänemark und Schweden keineErlaubnis für ihren Werbefeldzug bekommen. Dagegen handele dieBundesregierung erneut im Alleingang in Europa durch ihre lauttürkischen Berichten vereinbarte Zusage für 30 Wahlkampfauftritte derRegierungspartei AKP in Deutschland. "Wir brauchen ein generellesAuftrittsverbot", forderte die Linken-Politikerin.