Osnabrück (ots) - Linke: Seehofer setzt mit "Masterplan Migration"auf Abschreckung und AbschottungParteichef Riexinger: Regierung ist nicht in der Lage, denInnenminister zu stoppenOsnabrück. Linken-Chef Bernd Riexinger hat BundesinnenministerHorst Seehofer (CSU) vorgeworfen, mit seinem "Masterplan Migration"komplett auf Abschottung und Abschreckung zu setzen. "Ertrinken,aussperren, einsperren und abschieben - so lässt sich dieseFlüchtlingspolitik zusammenfassen", sagte Riexinger der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch). "Seehofer tritt die Menschlichkeitmit Füßen", betonte der Linken-Vorsitzende. Zudem provoziere er dieSPD, weil Transitzentren für Flüchtlinge weiterhin Bestandteil seinesPlans seien. "Es scheint, als ob niemand in der Regierung willensoder in der Lage ist, den völlig außer Kontrolle geratenenInnenminister in seine Grenzen zu weisen", kritisierte Riexinger.Seehofer bleibe die "Sollbruchstelle der Bundesregierung", mindestensbis zu den Landtagswahlen in Bayern im Oktober. Der Linken-Chefforderte erneut einen "humanitären Dreiklang" in derFlüchtlingspolitik: die Bekämpfung von Fluchtursachen, die Schaffungsicherer Fluchtwege sowie offene Grenzen für Schutzsuchende.