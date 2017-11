NOZ: Linke zu Glyphosat-Entscheidung: Minister Schmidt ist vor Industrieinteressen eingeknickt

Osnabrück (ots) - Linke zu Glyphosat-Entscheidung: MinisterSchmidt ist vor Industrieinteressen eingeknicktParteichef Riexinger wundert sich über Zustände ingeschäftsführender BundesregierungOsnabrück. Die Linken haben das Verhalten vonBundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) bei derAbstimmung über eine Glyphosat-Zulassung auf europäischer Ebenescharf kritisiert. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch) sagte Parteichef Bernd Riexinger: "Was sind denn das fürZustände, wenn eine geschäftsführende Regierung derart weitreichendeEntscheidungen ohne politisches Mandat fällt?"Der Linkenpolitiker unterstellte dem Bundesminister ein Einknickenvor den Interessen der Industrie. "Da stehen natürlich die drohendenSchadensersatzklagen von Monsanto an die EU-Kommission im Raum. Wersich vom Big Business abhängig macht, der kann keine unabhängigePolitik machen." Riexinger sagte, die geschäftsführendeBundesregierung hätte sich vielmehr ein Vorbild an Frankreich nehmensollen. Das Nachbarland will ein nationales Glyphosat-Verbotdurchsetzen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell