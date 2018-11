Osnabrück (ots) - Linke: Familiengesetz "für Spitzenverdiener einechter Gewinn"Kipping kritisiert Entlastungsgesetz - "Kein Cent für armeFamilien und Alleinerziehende"Osnabrück - Linken-Chefin Katja Kipping hat das Gesetzespaket zurEntlastung von Familien, das an diesem Donnerstag im Bundestagverabschiedet werden soll, scharf kritisiert. "Das Gesetz ist fürSpitzenverdiener ein echter Gewinn. Arme Familien undAlleinerziehende bekommen hingegen keinen Cent, da dieKindergelderhöhung vollständig von Hartz-IV-Leistungen abgezogenwird", sagte Kipping im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"."Wieder einmal versäumen es SPD und Union, sozial gerechte Politikfür die Mehrheit der Menschen im Land zu machen", attackierte dieBundesvorsitzende der Linkspartei die Große Koalition. Dabei lebejedes fünfte Kind in Deutschland in Armut. "Der Ausgleich zwischenarm und reich ist eine der wichtigsten Aufgaben, der sich Politikstellen muss", mahnte Kipping in der "NOZ" und fügte hinzu:"Kostenlose ganztägige Kinderbetreuung, eine Kindergrundsicherung undsteuerliche Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen wärenein Maßnahmenpaket, das wirksam die soziale Spaltung bekämpft."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell