NOZ: Linke: Ende der Russland-Sanktionen kann deutschen Milchbauern helfen

Osnabrück (ots) - Linke: Ende der Russland-Sanktionen kanndeutschen Milchbauern helfenAppell an Kanzlerin Merkel - "Wichtiger Absatzmarkt ist versperrt"Osnabrück. Linken-Chefin Katja Kipping hat das Ende derRussland-Sanktionen gefordert, um Deutschlands Milchbauern zu helfen."Ich kann nur hoffen, dass der Besuch bei einem MilchviehbetriebKanzlerin Angela Merkel (CDU) die Augen öffnet", sagte Kipping der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Die Preiskrise bei der Milchhabe viele Ursachen, vor allem die Abhängigkeit vom Weltmarktpreis."Eine Rolle spielt aber auch, dass durch die Sanktionen gegenRussland ein wichtiger Absatzmarkt versperrt ist. Ein weiterer Grundsie zu beenden", erklärte Kipping, die kurz zuvor einen Bauernhof inSachsen besucht hatte.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) löste mit einem Besuch derMilchbäuerin Ursula Trede in Schleswig-Holstein einWahlkampfversprechen ein. Die Stippvisite in dem Traditionsbetriebmit 140 Kühen im Kreis Rendsburg-Eckernförde geht zurück auf eineZusage in der ARD-"Wahlarena" vor der Bundestagswahl 2017.