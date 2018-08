NOZ: Linke zu Ausschreitungen in Chemnitz: Seehofer völlig überfordert

Osnabrück (ots) - Linke zu Ausschreitungen: Seehofer völligüberfordert"Zustände in Chemnitz sind auch die Früchte seiner Arbeit"Osnabrück. Die Ausschreitungen in Chemnitz haben nach Ansicht derLinksfraktion gezeigt, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)völlig überfordert ist. Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführerder Linksfraktion, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch):"Dass Seehofer erst zu einem Kommentar getragen werden musste zeigt,dass er im besten Fall völlig überfordert ist, oder ihm imschlechtesten Fall der politische Kompass abhanden gekommen ist."Auch als Bundesinnenminister sorge Seehofer für gesellschaftlicheSpaltung, kritisierte Korte. Er betonte: "Die Zustände in Chemnitzsind auch die Früchte seiner Arbeit." In vielen strukturschwachenGebieten in Ost und West habe die Verrohung dort zugenommen wo dieMenschen keinen Mehrwert in der Demokratie sehen und sich vom Staatim Stich gelassen fühlten. "Statt sich aber für Demokratie und einefunktionierende Gesellschaft einzusetzen hat Seehofer dieRessentiments noch bedient und seinen innenpolitischen Kurs daraufaufgebaut."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell