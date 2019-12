Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Osnabrück (ots) - "Lindenstraße" war für Til Schweiger kein ZuckerschleckenSchauspieler erinnert sich an seinen Karriereanfang - "Für das Ensemble tut'smir leid"Osnabrück. Für Til Schweiger, der 1990 seine Filmkarriere in der "Lindenstraße"begann, waren die zwei Jahre beim ARD-Klassiker alles andere als einZuckerschlecken: "Ich war dankbar, dass ich die Rolle als Jo Zenker hatte, aberdie Rolle war natürlich absolut blöd", sagte der Schauspieler, der am Donnerstagseinen 56. Geburtstag feierte, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ich bindamals ja sogar ins Büro des Regisseurs und hab gesagt: Herr Geißendörfer, ichkann mehr als nur meine übergewichtige Schwester trösten. Geben Sie mir was zuspielen, bitte!" Der aber habe lediglich gesagt: Hier muss sich erst mal jederseine Meriten verdienen, und dann können wir darüber nachdenken. "Darauf hatteich keinen Bock und hab dann auch gleich gekündigt", sagte Schweiger."Das waren zwei Jahre, in denen ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin",resümierte der Schauspieler. Die Bücher seien richtig schlecht gewesen:"Politisch korrekt und durchaus verdienstvoll, wir hatten damals ja schonThemen, die heute selbstverständlich sind wie Homosexualität undAusländerfeindlichkeit. Aber mit Dialogen, die man nicht spielen kann. Wir alsSchauspieler durften ja auch den Text nicht ändern, nicht mal einen Konsonantenweglassen, kein Komma, nichts. Wir mussten es genauso sagen, wie es da stand."Seine damalige Freundin habe ihn mit den Worten getröstet: "Wenn du Robert deNiro in diese Kulisse stellst und er muss genau diese Texte so sagen, wie siegeschrieben wurden von Leuten, die sich noch nie mit Schauspielereiauseinandergesetzt haben, dann bleibt von dem auch nicht mehr viel übrig",erinnerte sich Schweiger. "Es war halt unmöglich, etwas Gutes zu machen, weilman an das Drehbuch regelrecht gefesselt war."Dennoch wolle er nicht im Nachhinein die "Lindenstraße" schlechtmachen, betonteSchweiger: "Für das Ensemble tut's mir leid. Die haben das so lange gemacht,dass es nicht ganz einfach ist, da noch mal wegzukommen. Für die tut es mirschon leid. Aber ich war nie ein ,Lindenstraßen'-Fan. Ich hab's geguckt, wennich mitgespielt hab - das war immer sehr frustrierend, weil ich es ganz schlimmfand, was ich da gemacht habe." Andererseits sei die "Lindenstraße" ein StückFernsehgeschichte.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4474514OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell