NOZ: Lehrerverband sieht Trend zu eigenmächtigen Ferienverlängerungen

Osnabrück (ots) - Lehrerverband sieht Trend zu eigenmächtigenFerienverlängerungenMeidinger: Zahl der "Krankmeldungen"unmittelbar vor und nachFerien etwa doppelt so hochOsnabrück. Der Deutsche Lehrerverband beklagt, dass immer häufigerSchüler von ihren Eltern vor Beginn der Ferien krank gemeldet würden.Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagteVerbandspräsident Heinz-Peter Meidinger: "Wir beobachten, dass dieZahl der "Krankmeldungen" unmittelbar vor und nach Ferien etwadoppelt so hoch liegt wie während des Schuljahres." Die Familienwollten so beispielsweise günstigere Ferienflüge ergattern. DieserTrend sei in fast allen Bundesländern erkennbar.Nach Ansicht Meidingers wachse in Teilen der Gesellschaft dieBereitschaft, sich über gesetzliche Regelungen wie die Schulpflichthinwegzusetzen. Dieser Trend sei aktuell an derFridays-for-Future-Bewegung abzulesen, "wo sogar hochrangigePolitiker wie Frau Merkel und Herr Steinmeier das Schulschwänzennicht so schlimm finden, wobei offensichtlich der Zweck die Mittelheiligt".Im Kampf gegen Schwänzen vor Ferienbeginn hält Meidinger auchPolizeieinsätze für angemessen. "Ich selbst bin durchaus dafür, dassdie Flughafenpolizei im Rahmen ihrer normalen Routinestreifen vor undnach Ferien auch verstärkt Familien mit Kindern daraufhinkontrolliert, ob für diese noch die Schulbesuchspflicht gilt",betonte er in der NOZ. Dabei gehe nicht darum, die Abreise zuverhindern, sondern Daten für die Schulleitungen und Ordnungsämter zusammeln.