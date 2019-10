NOZ: Lebensmittelkontrolleure: Zahl der Überprüfungen in Deutschland reicht nicht aus

Osnabrück (ots) - Lebensmittelkontrolleure: Zahl der Überprüfungenin Deutschland reicht nicht ausDachverband fordert mehr Personal für HygienekontrollenOsnabrück. Der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure hält dieZahl der Hygienekontrollen in Deutschland für unzureichend.Verbandsvorsitzende Anja Tittes wies in der "Neuen OsnabrückerZeitung" darauf hin, dass laut Auswertungen im vergangenen Jahr nur43 Prozent der zu kontrollierenden Betriebe auch tatsächlichaufgesucht werden konnten. Es mangele an Personal, um die Aufgaben zuerfüllen. Daran werde auch der von Bund und Ländern vereinbartezügigere Austausch von Lebensmittelinformationen nichts ändern, auchwenn dies eine Verbesserung in Sachen Sicherheit mit sich bringenwürde. Die Behörden auf kommunaler Ebene müssten besser ausgestattetwerden, forderte Tittes.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell