NOZ: Langzeitarbeitslose: Nur jeder Achte findet neuen Job

Osnabrück (ots) - Langzeitarbeitslose: Nur jeder Achte findetneuen JobMehrheit wird arbeitsunfähig oder kommt in Fördermaßnahmen unter -Linke: Heils "Sozialer Arbeitsmarkt" ist EtikettenschwindelOsnabrück. Nur wenige Langzeitarbeitslose, für die auf dem Papierdie Erwerbslosigkeit endet, finden tatsächlich einen Job. Von den930.000 Betroffenen, die von Januar bis September 2018 aus derErwerbslosen-Statistik herausgefallen sind, ist nur jeder Achte (11,9Prozent) auf dem ersten Arbeitsmarkt untergekommen. Das geht aus derAntwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage derLinken-Bundestagsfraktion hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung"vorliegt. Mehr als dreimal so hoch (335.000; 36 Prozent) lag die Zahlderjenigen, die als arbeitsunfähig eingestuft wurden. 21 Prozentfanden eine Ausbildung oder kamen in Fördermaßnahmen derArbeitsagenturen unter.Im Jahr 2017 waren 1,3 Millionen Langzeiterwerbslose aus derArbeitslosigkeit abgegangen; auch von ihnen fanden nur zwölf Prozenteinen neuen Job. Der größte Teil (35,7 Prozent) wurde auch im Vorjahrals arbeitsunfähig eingestuft, wie aus der Antwort weiter hervorgeht.Als langzeitarbeitslos gilt, wer länger als zwölf Monate keineAnstellung findet.Die Anstrengungen der Bundesregierung seien angesichts dieserZahlen "völlig unzureichend", kritisierte Sabine Zimmermann,arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Links-Fraktion, im Gespräch mitder NOZ. Über die Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes debattierteam Donnerstag der Bundestag. Der Gesetzentwurf sieht öffentlichbezuschusste Jobs für Menschen vor, die seit mindestens sieben JahrenHartz IV beziehen. Durch die Hürde werde "ein Großteil der Menschen,die sich jetzt Hoffnungen machen, ausgegrenzt", erklärte Zimmermannund warf der Bundesregierung einen "Etikettenschwindel" vor. Von denArbeitgebern forderte sie, "stärker als bislang die Einstellung vonlangzeiterwerbslosen Menschen in Erwägung ziehen".