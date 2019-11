NOZ: Landfrauen-Präsidentin fordert: Schüler müssen Bauernhöfe besuchen

Osnabrück (ots) - Landfrauen-Präsidentin fordert: Schüler müssen BauernhöfebesuchenBentkämper: Das muss in die Lehrpläne - Aufwandsentschädigung für LandwirteOsnabrück. Petra Bentkämper, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, hatPflichtbesuche für Schüler auf Bauernhöfen gefordert. Im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Jedes Kind müsste mindestens einmal inder Schulzeit einen Bauernhof besuchen. Das muss sich doch in den Lehrplanintegrieren lassen." Sie kritisierte eine Entfremdung der Gesellschaft von derLebensmittelproduktion. Die Besuche der Schulklassen sollen laut Bentkämper zueinem besseren Verständnis der Lebensmittelproduktion und der Landwirtschaftführen.Ein solches Angebot könnten die Bauern aber nicht kostenlos leisten, so diePräsidentin. Sie rief die Landesregierungen in den einzelnen Bundesländern auf,sich hier ein Vorbild an Bayern zu nehmen: "Da bekommt die entsprechendausgebildete Bäuerin einen kleinen dreistelligen Betrag alsAufwandsentschädigung. Das fordere ich auch für den Rest der Republik." DerDeutsche Landfrauenverband hat nach eigenen Angaben bundesweit etwa eine halbeMillion Mitglieder. Er versteht sich als Interessensvertretung von Frauen aufdem Land. Die aus Bielefeld stammende und im Westfälisch-LippischenLandwirtschaftsverband (WLV) aktive Bentkämper wurde Anfang Juli dieses Jahreszur neuen Präsidentin gewählt.+++________________________________________________________________Landfrauen-Präsidentin beklagt Diskriminierung vor Bauernpräsidenten-Wahl in NRWBentkämper: Im Verband Vorbehalte gegen Kandidatin - "Diskriminierend undrückständig"Osnabrück. Petra Bentkämper, Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes,beklagt Diskriminierung innerhalb der Agrarbranche. Vor dem Hintergrund derKandidatur von Susanne Schulze Bockeloh zur Präsidentin des einflussreichenWestfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) sagte Bentkämper imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Ich bin da ehrlich gesagtskeptisch, ob sie es schafft. Es gibt im Verband durchaus Vorbehalte gegen sie."Diese rührten wohl auch vom Geschlecht her. Bentkämper, die selbst Mitglied imWLV ist, kritisierte: "Wer im Jahre 2019 allerdings Frausein und diebetriebliche Ausrichtung ohne Viehhaltung als Gegenargumente heranzieht, derhandelt diskriminierend und rückständig."Schulze Bockeloh wäre die erste Frau an der Spitze des etwa 40.000 Mitgliederzählenden Verbandes in Nordrhein-Westfalen. Keinem der insgesamt 18Landesbauernverbände, die unter dem Dach des Deutschen Bauernverbandesorganisiert sind, steht derzeit eine Frau vor. Bentkämper kündigte an, fürSchulze Bockeloh bei der im Februar anstehenden Wahl zu stimmen. "Sie würde derLandwirtschaftslobby guttun." Bislang gibt es einen Gegenkandidaten für dieAbstimmung im Frühjahr. Der bisherige Bauernpräsident Johannes Röring - zugleichfür die CDU im Bundestag - hatte erklärt, zur Mitte der Amtszeit von seinemPräsidentenposten zurücktreten zu wollen. Bentkämper steht seit Sommer demLandfrauen-Verband auf Bundesebene vor, der nach eigenen Angaben 500.000Mitglieder hat.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell