NOZ: Landesregierung streitet um Gänse: Ministerium klagt gegen Ministerium

Osnabrück (ots) - Landesregierung streitet um Gänse: Ministeriumklagt gegen MinisteriumVerfahren vor Verwaltungsgericht - Steht Milchbauern inOstfriesland Geld für Fraßschäden zu?Osnabrück. Gänse-Zoff in Niedersachsens Landesregierung: Nacheinem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) streitensich Umwelt- und Innenministerium vor dem VerwaltungsgerichtOldenburg um die Kostenerstattung für Fraßschäden durch Wildgänse aufWeideflächen in Ostfriesland. Ein Milchbauer hatte einer Unterbehördedes Innenministeriums eine entsprechende Rechnung übermittelt. DieBehörde entschied daraufhin, dass das Land eine Entschädigung zahlenmuss. Das zur Zahlung verpflichtete Umweltministerium sprach aufAnfrage von einem "überraschenden Beschluss". Man habe Rechtsmitteleingelegt, "um aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung für künftigeFälle Rechtssicherheit herzustellen". Ein Termin für eine Verhandlungin Oldenburg steht noch nicht fest.Ein Gerichtssprecher sagte der "NOZ", es seien insgesamt sechsVerfahren hinsichtlich Fraßschäden anhängig, in denen dasUmweltministerium oder Landwirte gegen das Innenministerium klagen.Der Streitwert liege zwischen 3500 und 48.000 Euro. Besonders inOstfriesland beklagen Bauern schon länger Probleme mit Gänsen: Diesewürden den Kühen das Futter auf den Weiden wegfressen. LautUmweltministerium wird derzeit gezählt, wie viele Wildgänse inNiedersachsen rasten. Auf Basis der Ergebnisse soll dann ein"Gänse-Management" entwickelt werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell