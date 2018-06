NOZ: Landesdatenschutzbeauftragte begrüßt Verbot von Whatsapp auf Diensthandys

Osnabrück (ots) - Landesdatenschutzbeauftragte begrüßt Verbot vonWhatsapp auf DiensthandysThiel: Andere Messengerdienste nutzenOsnabrück. Die Landesbeauftragte für Datenschutz in Niedersachsen,Barbara Thiel, begrüßt die Entscheidung des niedersächsischenAutozulieferers Continental, die Nutzung des MessengerdienstesWhatsapp auf Diensthandys zu verbieten. Thiel sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Datenschutzrechtlich problematischist vor allem die Erhebung der Kontaktdaten aus dem Adressbuch derNutzer ohne deren Einwilligung." Das habe auch bereits vor dem 25.Mai unter dem alten Datenschutzrecht gegolten.Thiel regte an, dass Unternehmen künftig datenschutzfreundlichereMessengerdienste nutzen sollten. Sie begründete dies insbesondere mitden aktuellen Plänen des Facebook-Konzerns, "nach Inkrafttreten derDSGVO den rechtswidrigen Datenaustausch zwischen den DienstenWhatsapp und Facebook wieder aufzunehmen". 2016 hatte Whatsappangekündigt, Telefonnummern und Informationen zum Nutzungsverhaltenmit Facebook teilen zu wollen. Damals schritten Datenschützer inDeutschland ein und untersagten den Datenaustausch. Die anschließendeKlage verlor Facebook. Aufgrund der DSGVO ist nun dieDatenschutzbehörde in Irland zuständig.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell